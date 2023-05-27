 

Где в Подмосковье искать квартиры до 4 млн?

27.05.2023, 10:17, Разное
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В Подмосковье, в районах внутри ЦКАД, можно найти квартиры в новостройках дешевле 4 млн рублей, но предложение ожидаемо ограничено и не превышает 4% от всех лотов в продаже. Всего в областных новостройках реализуется 41,9 тыс. лотов в составе 173 новостроек.

Жилье до 4 млн рублей представлено в 33 новостройках, четырнадцать из которых удалены от МКАД не более чем на 10 км. Из этих 14 новостроек самый доступный ценник действует в проекте “Гармония парк” на территории Лыткарино. Здесь квартира-студия в 17 “квадратов” предлагается за 3,1 млн рублей.

В бюджете до 3,5 млн рублей есть лоты площадью 19-20 кв. м в ЖК “Пехра” и “Новые Котельники”, кварталах “Новоград Павлино” и “Новое Вашутино”.

Самые просторные квартиры по цене до 4 млн рублей представлены в ЖК “Светлый” (3,52 млн рублей за квартиру 34,5 кв. м) и ЖК “Новоград Монино” (3,37 млн рублей за 33,5 кв. м). Однако оба проекта расположены более чем в 20 км от МКАД.


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