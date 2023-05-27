Юрист оценил возможность введения запрета на ChatGPT в России

Скорее всего, российское правительство будет регулировать чат-боты с искусственным интеллектом ChatGPT, а не запрещать их полностью. Андрей Андреев, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов “Андреев, Бодров, Гузенко и партнеры”, сказал “Газете.Ru”.

Маловероятно, что ChatGPT будут полностью запрещены. Возможно, будут приняты законы и правила, регулирующие использование этой технологии в стране. Возможен мониторинг контента, контроль за распространением противоправной информации, использование технологии в определенных сферах, например, в образовании. “Вспомните полемику со студентом РГГУ, который использовал ИИ для написания своей дипломной работы”, – сказал он.

Андреев говорит, что ChatGPT, хотя и является конкретным сайтом или приложением, на самом деле представляет собой разновидность технологии. Это затрудняет его запрет. Юрист отметил, что хотя существует официальный сайт OpenAI, разработчик уже заблокировал россиян. Пользоваться чатботом будет невозможно без использования таких уловок, как покупка другого номера или изменение IP-адреса с помощью VPN.

Андреев также отметил, что, помимо ChatGPT, во многих социальных сетях существуют боты ChatGPT, которые невозможно удалить, “вместо того, чтобы заблокировать одного, его заменят 10”. В марте инсайдер adurovleaks сообщил, что в Telegram появится официальный чат-бот со встроенными нейросетями ChatGPT. Доступ к боту будет только у подписчиков Telegram Premium.