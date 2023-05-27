 

Генсеком НАТО станет трансгендер

27.05.2023, 9:33, Разное
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Издание The New York Times опубликовало протокол закрытого заседания Совета НАТО, посвящённого кандидатуре нового генерального секретаря Североатлантического альянса.

Согласно документу, впервые в истории военно-политический блок возглавит женщина-военнослужащий, которая до 2021 года была мужчиной.

– Рассмотрев все кандидатуры, было предложено остановиться на Роберте Джефферсон, генерале армии США. Она не только имеет 20-летний опыт службы в вооружённых силах, но и соответствует принятым стандартам гендерного разнообразия, – говорится в итоговой части протокола.

По данным The New York Times, Роберт Джефферсон в 2002 году окончил академию Вест-Пойнт и поступил в Корпус морской пехоты США, через 15 лет мужчине было присвоено звание бригадного генерала. В 2021 году Джефферсон принял решение сменить пол, после операции получив имя Роберта.

Выборы нового генсека НАТО должны пройти на ежегодной встрече Североатлантического совета, которая состоится в ноябре 2023 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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