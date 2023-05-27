Дизайнерские, с животными принтами и расшитые бисером: модный тренд – микро-кошельки и как их носить

Микро-кошельки произвели фурор в мире моды после того, как в 2018 году появились в новой коллекции французского дизайнера Симона Порта Жакмю, основателя бренда Jacquemus. Фото с модного показа разлетелись по всем соцсетям, и данные аксессуары стали вирусным трендом.

Сейчас, спустя пять лет, они вновь становятся актуальными. Разбираемся, как носить и как вписать микро-кошельки в свой гардероб, и на какие модели обратить внимание.

Уменьшенные копии дизайнерских сумок

Если вы обожаете дизайнерские вещи и любите брендированную узнаваемую продукцию, тогда обратите внимание на данную идею. Суть заключается в том, чтобы найти уменьшенную в разы копию той или иной дизайнерской сумки, которая в начальном варианте отличается немалыми размерами. Подобный аксессуар станет украшением любого вашего образа.

Мини-косметички

Можно рассмотреть такой необычный микротренд как мини-косметички. Несмотря на маленькие размеры, такие аксессуары довольно вместительные. Они в основном имеют форму ведерка. Здесь без труда поместится не только косметика, но также и смартфон, и ключи от квартиры и машины.

Учтите, что мини-косметичка необязательно должна быть однотонной. Вы можете рассмотреть аксессуары с принтом: в том числе узнаваемым отличительным рисунком того или иного бренда для создания гламурного образа.

Из бисера

Если вы ищете красивое дополнение к вечернему наряду, тогда присмотритесь к микро-кошелькам из бисера. Подобные изделия приветствуются и являются весьма актуальными на фоне возрастающего и возрождающегося интереса к предметам хенд-мейд Сумка из бисера прекрасно подойдет к вечернему платью в пол или формальному деловому костюму.

С анималистичным принтом

Вещи с анималистичными принтами в этом году опять на пике популярности. Однако некоторые модницы избегают одежды с подобными рисунками, поскольку опасаются презентовать агрессивные образы. В таком случае идеальным решением станет микро-кошелек с трендовым узором: например, под леопарда, под зебру или под змею. Подобный аксессуар будет акцентным в образе, поэтому его лучше комбинировать с нейтральной однотонной одеждой. Если хотите, то можете сочетать такой микро-кошелек с обувью аналогичной расцветки для создания целостного ансамбля.

В классическом стиле

Если вы ищете ту сумку, которая будет сочетать с одеждой в любом стиле и любой расцветки, тогда остановите выбор на нестареющей классике. Речь идет о микро-кошельке нюдового оттенка (черный не подходит, поскольку его нужно сочетать с чем-то черным), без вычурных деталей в виде страз, блесток и т. д. Универсальное и практичное решение — это миниатюрный аксессуар, изготовленный из качественной кожи. Он подойдет к любому образу.

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Чехол для телефона

В конце девяностых и начале нулевых, когда только стали появляться кнопочные телефоны, их было модно носить в специальных прямоугольных чехлах. Такой аксессуар вешали на шею.

Если хотите добавить нотку ретро в свой образ, тогда присмотритесь к чехлу для телефона в качестве альтернативы микро-кошельку. Аксессуар можно носить через плечо. В данном случае строгий и лаконичный дизайн будет менее уместен, нежели пестрый, поэтому отдавайте предпочтение изделиям с принтом (лучше всего растительным или абстрактным).

Плетеная

Плетеный микро-кошелек станет прекрасным дополнением к вашему летнему пляжному образу. Сочетайте такой аксессуар с легким платьем в стиле бохо, длины миди или макси.

В стиле барбикор

Эстетика барбикора по-прежнему не сдает лидирующих позиций. Поэтому каждая уважающая себя модница точно пополнит свою коллекцию сумочек аксессуаром розового цвета. Вы можете сочетать такое изделие по цвету с верхней одеждой либо с обувью.