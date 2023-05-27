На саммите в Вильнюсе НАТО предложит Киеву более тесное партнёрство, но не членство

Страны Североатлантического альянса намерены повысить партнёрский статус Киева с помощью создания Совета Украина — НАТО, пишет EurActiv со ссылкой на источники в дипломатических кругах альянса. При этом речь не идёт об одобрении заявки Киева на ускоренное членство в блоке, подчёркивают собеседники издания. Создание совета могло бы помочь Украине приблизиться к стандартам НАТО и претендовать на членство в будущем, поясняют дипломаты.



AP

Заявка Украины на вступление в НАТО, поданная восемь месяцев назад, до сих пор оставалась без ответа, но этот вопрос, вероятно, станет ключевым на Вильнюсском саммите альянса в июле, пишет EurActiv. Как передаёт издание, страны Североатлантического альянса намерены повысить статус отношений Киева с блоком с помощью создания Совета Украина — НАТО. По словам двух дипломатов блока, это стало бы первым шагом в «укреплении политического партнёрства» между блоком и Киевом с момента начала военных действий и подачи украинской заявки на членство.

Министры иностранных дел НАТО должны встретиться в Осло на следующей неделе, где, как ожидается, они обсудят форму и сроки создания нового совета и будущего членства, а также необходимость увеличения военной помощи Украине, пишет издание. Согласно плану, Украина должна стать полноправным членом Совета Украина — НАТО, а не только получать приглашения для участия в обсуждениях, как это происходит сейчас. По мнению собеседников издания, в рамках совета украинцы могли бы созывать совещания, когда пожелают. Кроме того, им было бы легче напрямую сообщать о ситуации на поле боя. Это «открыло бы двери для широкого спектра новых областей сотрудничества, которых раньше не существовало», пишет EurActiv со ссылкой на свои источники.

Как поясняет издание, это сотрудничество может включать в себя более активный обмен разведданными и консультации, совместные учения, инвестиции в оборонную промышленность и работу над оперативной совместимостью между вооружёнными силами Украины и государств — членов НАТО. Тем не менее, хотя за последние несколько лет Украина провела несколько реформ в сфере безопасности, эксперты и дипломаты стран — союзников Киева считают, что стране предстоит ещё многое сделать для объединения с западными структурами. По словам дипломатов, создание общего формата с Украиной помогло бы максимально приблизить её к стандартам НАТО, чтобы обеспечить плавный переход к членству в блоке, когда придёт время.

Хотя дипломаты НАТО признают, что ускоренное членство Киева в альянсе не рассматривается, некоторые хотят официально направить Украину на путь членства, пишет EurActiv. По словам дипломатов, воинственно настроенные восточноевропейские члены блока считают, что НАТО должно дать понять, что Украина станет членом альянса после конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский в попытке усилить давление на западных военных союзников, в свою очередь, заявил, что не будет присутствовать на Вильнюсском саммите, если на встрече не ожидается никаких конкретных результатов. Тем временем в частном порядке украинские официальные лица признают, что членство в НАТО их стране не гарантировано, но всё равно просят о жесте со стороны западного военного альянса.

Хотя, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, «все согласны с тем, что Украина станет членом альянса», он вместе с другими членами блока воздержался от того, чтобы продемонстрировать явную поддержку заявке Киева на членство и принять её, в отличие от поддержки, которая была немедленно оказана Швеции и Финляндии прошлой весной, отмечает издание. Дипломаты НАТО при этом говорят, что важнейшей задачей Вильнюсского саммита будет поиск сбалансированной формулы для подтверждения «политики открытых дверей» НАТО, без обещания Киеву ускоренного вступления.

—