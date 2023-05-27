Пропутинский экономист – Украина стала жертвой лоббистских кампаний американского ВПК

Россия годами предупреждала США о возможных последствиях попыток расширения НАТО на территорию Украины, но американские политики не прислушались к этим предупреждениям под давлением представителей оружейного бизнеса, заявил в интервью Democracy Now экономист Джефри Сакс. Как отмечает эксперт, Украина стала жертвой лоббистских компаний американского ВПК, ведь ничем хорошим этот конфликт для неё не закончится.

ДЖЕФФРИ САКС, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета: То, что я упомянул — это не только войны по выбору. Это войны, основанные на лжи, потому что нам никогда не говорили правды о том, из-за чего эти битвы, зачем мы это делаем. Конечно, война в Ираке, как известно, была начата под совершенно фальшивым предлогом, но она не единственная. Все они были основаны на лжи.

Что касается Украины, мы знали — наши дипломаты знали и предупреждали, — что продолжающееся давление со стороны военно-промышленного комплекса о расширении НАТО на территорию Украины спровоцирует войну. Но они никогда не говорили об этом американскому народу. Они никогда этого не объясняли. И до сегодняшнего дня они так и не объяснили, из-за чего на самом деле эта война.

Вспомним о Ливии. Опять ложь. Никаких объяснений. Нарушение решений Совета Безопасности ООН. Подумаем о Сирии. Мало того, что вся сирийская операция была ложью Соединённых Штатов, американскому народу так и не объяснили, что это была операция, которую президент Обама приказал ЦРУ провести с целью свержения сирийского правительства. Она провалилась, но была чрезвычайно дорогостоящей и разрушительной.

Итак, это были войны по выбору и войны, основанные на лжи. Они продвигаются военно-промышленным комплексом. Они продвигаются неоконсерваторами в обеих партиях. Теперь мы слышим новый барабанный бой войны, и не только — как будто конфликт на Украине недостаточно разрушителен и не угрожает ядерным уничтожением — теперь мы говорим о войне с Китаем. Невообразимо. Это могло бы привести к концу света. И все же это обычная риторика в так называемых вашингтонских разговорах взрослых, которые, на мой взгляд, вовсе не является взрослыми.

ХУАН ГОНСАЛЕС, ведущий Democracy Now: Я ещё хотел спросить вас: вы упомянули Украину. Вы часто писали обо всем этом, о том, как американские высокопоставленные чиновники в правительстве США, а также средства массовой информации говорят о войне на Украине и вводе российских войск как о беспричинном, обо всей этой проблеме — как о беспричинной войне.

ДЖЕФФРИ САКС: Я заметил, что The New York Times использовала слово «беспричинный» в отношении этого ввода войск 26 раз в своих редакционных статьях, колонках и статьях приглашённых гостей. Они не говорят о правде, которая заключается в том, что наши собственные дипломаты — я говорю об американских дипломатах, включая директора ЦРУ Уильяма Бернса, который написал докладную записку, опубликованную WikiLeaks в 2008 году… В его служебной записке 2008 года говорилось, что с точки зрения РФ это вопрос жизни и смерти. Если мы продолжим настаивать на расширении НАТО за счёт Украины, это может иметь абсолютно ужасные последствия. Наши дипломаты знали об этом с самого начала. Но именно политики, военно-промышленный комплекс, крупные компании выступали за расширение НАТО. Если вы это сделаете, то продадите много оружия.

Несмотря на то, что серьёзные люди в правительстве полностью осознают риски, к ним просто не прислушиваются. И в отношении Украины это всегда было правдой, вплоть до конца 2021 года, когда Владимир Путин представил проект российско-американского соглашения о безопасности, в основе которого лежал принцип «нерасширения НАТО на Украину». РФ повторяла это как рефрен в течение 30 лет, и всё же мы не обращаем на это внимания, а теперь ещё и вкладываем в это 113 миллиардов долларов. Это ужасно для Украины. Мы заманили ещё одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний, ведь для Украины это не кончится ничем хорошим.

Дата выхода в эфир: 24 мая 2023 года.

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