 

Карл II Зачарованный – жуткий итог 200-летнего кровосмешения королевской династии Габсбургов

27.05.2023, 8:28, Разное
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Многие из вас наверное читали про испанскую королевскую династию Габсбургов, которые на протяжении двухсот лет женились и выходили замуж исключительно за близких родственников.

Подобный инбридинг – близкородственное кровосмешение – в итоге привел к тому, что даже внешний вид Габсбургов был отталкивающим. А термин “Габсбургская челюсть” (она же Габсбургская губа) вошел в справочники медицины.

Неудивительно, что он прожил так мало. С самого детства он мучился не только от множества физических отклонений, но и от психических. С точки современной медицины он был глубоким инвалидом – до четырех лет вообще не говорил, до 8 лет не мог ходить, а читать кое-как его научили лишь в 10 лет.

Из-за ослабленного здоровья, в детстве он постоянно болел, в том числе переболел оспой, золотухой, краснухой и корью. Просто чудо, как он не умер.

Его умственное развитие можно было описать простым термином “недалекий” и даже будучи уже взрослым он в основном вел себя как ребенок.

“Король скорее роста низкого, чем высокого, дурно сложен, некрасив; у него длинная шея, вытянутое лицо с выпяченным лбом; характерная австрийская губа; небольшие бирюзово-голубые глаза, нежная кожа. Волосы светлые и длинные зачёсаны назад так, что видны уши.

Он не может выпрямиться и ходит, опираясь о стену, стол или что-то ещё. Его тело так же слабо, как и его разум. Время от времени он выдаёт признаки ума, памяти и некоторой живости, но не всегда; обычно он выглядит медлительным и равнодушным, неуклюжим и ленивым, ошеломлённым. С ним можно делать всё, что угодно, поскольку ему не достаёт собственной воли”, – так писал о нем папский нунций Миллини.

Собственно, его прозвище “Зачарованный” было дано ему из-за того, что многие считали, что короля прокляли или на него оказали какое-то воздействие демоны. Как следствие этого, с Карлом регулярно проводили обряды снятия порчи и экзорцизма (как можно догадаться безрезультатно).

Из-за врожденных аномалий мозга, Карл II, как ныне считается, так и не прошел через половое созревание, а также у него часто бывали приступы эпилепсии. Ближе к концу жизни он едва мог держаться на ногах, видел галлюцинации, а незадолго до смерти страдал от бесконечных мигреней.

Его дважды женили и ждали от него потомства, но первая жена жаловалась, что он “скорострел”, а вторая утверждала, что он импотент. Так или иначе, потомства Карл II не оставил и на нем династия Габсбургов, к счастью, прервалась.

Из-за своей слишком длинной челюсти неправильной формы Карл не мог членораздельно говорить и из-за той же длинной челюсти у него был еще и аномально длинный язык, мешавший нормально пережевывать пищу.

Когда его тело вскрыли после смерти, то анатомы буквально ужаснулись. В описаниях вскрытия говорится, что необычно большая голова короля была “полна воды” (возможно следствие гидроцефалии) и что у него всего одно яичко, причем совершенно черное.

Его легкие были “разъедены”, а кишечник “прогнил и покрылся гангреной”. Из-за этого, как предполагается, при жизни Карл постоянно страдал от диареи, тошноты и рвоты.

Современные врачи полагают, что у Карла II был так называемый Синдром Клайнфельтера – генетическое отклонение, приводящее к бесплодию и умственной отсталости. Также было выяснено, что примерно четвертая часть генома монарха была гомозиготной, что делало его более уязвимым для болезней.


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