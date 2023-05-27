 

Мнение: О двух новых ножиках в спину… Кого ещё теряет Путин?

27.05.2023, 8:15, Разное
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Положение дел становится всё хуже и хуже. Удары в спину от «союзников» и «партнёров», пусть даже и условных, пошли косяком. Причём бьют по самому уязвимому и больному уже не стесняясь и вполне открыто. Российскому президенту Владимиру Путину только и остаётся, что стоически молча терпеть.

Ибо а что тут ещё скажешь?

Планы России по строительству грандиозного проекта газопровода «Сила Сибири-2», который должен был изменить энергетические потоки в Азии, натолкнулись на препятствие в виде нежелания Китая участвовать в проекте. Об этом сообщила Financial Times по итогам визита российского премьера Михаила Мишустина в КНР, где второе лицо государства встретило более чем прохладный приём. И хотя позднее появились сообщения, что Пекин просто тянет время, выторговывая ещё более крупные скидки и лучшие условия, картины это не меняет. А решение Китая затяну строительство газопровода «Сила Сибири-2» и заменить российский газ туркменским вызвало шок в Москве. На этом фоне предприниматель Олег Дерипаска мрачно пошутил, что «для Сибири останется побольше газа, которого хватит не только на газификацию Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, Красноярского края, Хакасии, Тувы, но и на пару тройку газохимических комплексов для обеспечения сырьем промышленности Сибири и Дальнего Востока».

Самим больше достанется, ага.

И венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что срочно ищет альтернативные источники газа для замены поставок «Газпрома», которые в настоящий момент закрывают 85% потребностей страны. «Половина потребления энергии в Венгрии покрывается за счёт России по долгосрочным контрактам. Для второй половины [российского топлива] мы должны найти других партнёров. Мы ищем партнёров по всему миру, и Катар — потенциальный партнёр для нас», — цитирует Вистора Орбана Bloomberg. По словам премьера, переговоры о поставках катарского газа продолжаются, при этом уже в текущем году Венгрия получит газ из Азербайджана.

Всё это означает в перспективе продолжение обвала нефтегазовых доходов РФ, который продолжится уже независимо от исхода СВО. Потому что все решения тут носят действительно долгосрочный характер.

Такое вот наследство Владимира Путина будущим поколениям?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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