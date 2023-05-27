Ростокино – самый высотный район столицы

Большинство жилых комплексов столицы – 40% – имеют высотность от десяти до 17 этажей. На новостройки выше 30 этажей приходится около 15% от всего предложения, но данный показатель уверенно растет в последние годы. Например, по количеству высоток Москва уже в четыре раза обгоняет Петербург.

Больше всего высотных новостроек представлено в районе Ростокино. Здесь в среднем 32 этажа в новых жилых комплексах, а средняя цена лота – 32,5 млн рублей.

Далее следует Пресненский район со средней ценой квартиры в 80 млн рублей и Бутырский (14 млн рублей).

Средняя высота в 29 этажей зафиксирована в Обручевском районе и в Строгино, в 26 этажей – в Гольяново, Раменках, Ховрино, Печатники, Царицыно и Хорошево-Мневниках.

За последние три года количество высотных новостроек в массовом сегменте выросло на 27% С одной стороны, это связано с удешевлением строительства небоскребов, с другой – с ограниченным предложением участков под застройку. Кроме того, чем больше этажей удается возвести в составе ЖК, тем больше прибыль застройщика. Для покупателей рост высотности чреват рядом проблем: недостатком инфраструктуры, пробками на выезде из жилого комплекса, маленькими дворами и дефицитом парковочных мест. Из плюсов – более доступный ценник и наличие видовых квартир.

Жилые комплексы с наименьшей высотностью (3-4 этажа) пока преобладают в Рогово и в поселениях Марушкинское и Новофедоровское в Новой Москве, а также в районе Раево на северо-востоке столицы.