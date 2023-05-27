 

В Москве начался капитальный ремонт трех пешеходных переходов

27.05.2023, 6:25, Новости дня
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В столице начали ремонтировать три подземных пешеходных перехода, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Специалисты работают в Южном (32-й километр МКАД, вл. 17, соор. 1), Северо-Западном (Волоколамское шоссе, д. 86, соор. 1) и Северном (29-й километр Ленинградского шоссе, дер. Черкизово, д. 354) административных округах.

В планах – замена старой керамической плитки на гранитную облицовку, приведение в порядок ступеней лестничных сходов и напольных покрытий, обновление инженерного оборудования, осветительных приборов, систем вентиляции и отопления, а также ремонт служебных помещений. Пока ведутся работы, переходы полностью не перекрываются, чтобы пешеходы могли ими воспользоваться.

Всего в 2023 году отремонтируют девять подземных пешеходных переходов. Об этом рассказывал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков.

“Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте”, – говорил он.

Вот полный список объектов, которые отремонтируют в этом году:

  • МКАД 32 км, вл. 17, соор. 1
  • Волоколамское шоссе, 86 соор. 1
  • Ленинградское шоссе 29 км, дер. Черкизово, д. 354
  • Ленинградское шоссе, дер. Родионово, ул. Репина
  • проспект Защитников Москвы, 10, соор. 1
  • улица Мневники, 18, соор. 1
  • 2-я Рейсовая улица, 2, к. 2, соор. 1
  • проспект Защитников Москвы, 14, соор. 1
  • Мичуринский проспект, от улицы Косыгина до улицы Федосьино по Борвмскому шоссе.

    • За последние 10 лет в Москве капитально отремонтировали порядка 300 подземных пешеходных переходов. Самая большая работа была проделана на улицах
    Зацепский Вал и Коровий Вал, поскольку площадь каждого сооружения составляет около трех тысяч квадратных метров.

    Ранее сообщалось о том, что за месяц в Москве разместили около 16 тысяч пешеходных переходов. Общий план же работ включает 23 тысячи пешеходных переходов. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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