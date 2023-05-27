 

Лера Кудрявцева показала шаловливого кота

27.05.2023, 6:25, Разное
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Известная российская актриса и телеведущая Лера Кудрявцева побаловала подписчиков забавным видео. Она разместила в социальных сетях видео со своим шаловливым котом.

На коротком ролике видно, как питомец хватает, возможно, тяжелый пакет с вещами и неуклюже пытается убежать из-под взора камеры. Лера Кудрявцева никак не прокомментировала, что происходит на видео. Она лишь пожелала подписчикам хорошего дня.


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