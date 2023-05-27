Zа Vойну: “День героев борьбы с тоталитаризмом”

"День героев борьбы с тоталитаризмом"

А вы знаете, что 25 мая в Европе отмечается «День героев борьбы с тоталитаризмом»? Причем эта дата имеет непосредственное отношение к Карелии, поскольку установлена в память об уроженце карельского города Олонца Витольде Пилецком. Краткое содержание легенды:

Во время Второй мировой войны героический польский офицер Пилецкий был участником антифашистского подполья, добровольно сдался в концлагерь «Освенцим», где собрал сведения о нацистских преступлениях, а после совершил из него побег. В 1944 году участвовал в Варшавском восстании. После войны Пилецкий был арестован властями народной Польши и 25 мая 1948 года казнён по обвинению в шпионаже. В 2019 году резолюция Европарламента призвала в память о Пилецком установить 25 мая Международным днем героев борьбы против тоталитаризма.

Я об этом «герое» писал несколько лет назад, для начала повторю содержание своей старой статьи на сайте «Черника»:

Витольд Пилецкий действительно родился в 1901 году в городе Олонце Олонецкой губернии Российской империи, так как его семья после известного восстания 1863 года в российской тогда Польше, была выслана в русские губернии и в итоге обосновалась в Олонце. Но в отличие от многих других известных поляков, жизнь в России не привила ему любовь к нашей стране. Уже в юном возрасте он вступил в тайную националистическую организацию, с 1918 года участвовал в гражданской войне, перебрался на свою историческую родину. Отличился в войне с Советской Россией, которая началась с агрессии именно польских войск.

Напомним, что тогда на оккупированных территориях Украины и Беларуси польская армия отметилась зверствами и грабежом, а несколько десятков тысяч наших пленных просто уморили голодом. За что до сих пор никаких извинений не поступило, а слово «Тухоль» почему-то известно гораздо меньше, чем слово «Катынь».

В 1939 году помещик Пилецкий был призван в армию, а после разгрома Польши, когда уже на 17-й день войны польское правительство сбежало за границу, бросив свою страну, перешёл на нелегальное положение. И, как пишут все русскоязычные источники, в 1940 году он, выполняя задание руководства, под видом попавшего в облаву стал узником Освенцима, чтобы добыть информацию о концлагере. Эту информацию затем переправляли в Лондон, и на ее основании правительство Польши в изгнании подготовило первый официальный доклад о геноциде еврейского населения.

Именно эту историю с Пилецким ныне представляют, как нечто особо выдающееся в истории всей Второй мировой войны. Возможно, это и является подвигом одного конкретного человека, хотя не очень понятно, во всяком случае из русскоязычных источников, как Пилецкий выжил в «лагере смерти» три года, когда средняя продолжительность жизни его узников составляла в среднем несколько месяцев. Да и не просто выжил, а три года передавал информацию с помощью собранного заключенными радиопередатчика. И опытные в таких делах немцы ничего не заподозрили. Странно все это… Как и странен его легкий побег из Освенцима в 1943-м году, да и еще ряд деталей из его биографии.

Просто надо отметить, что про геноцид еврейского населения в мире знали и раньше. Кому интересно, может найти в интернете гораздо более показательную историю польского разведчика Яна Карского. Но главное в том, что вся эта информация от Пилецкого узникам Освенцима вообще никак не помогла. Помогла некоторым из них лишь Красная Армия.

После своего побега Пилецкий стал членом антикоммунистической организации «Нет», создававшейся в рамках Армии Крайовой для организации сопротивления наступавшей Советской Армии. В 1945 году по заданию эмигрантских властей вернулся в Польшу, собирал информацию для спецслужб Запада и, как пишут некоторые источники, «решил начать организацию партизанских отрядов на востоке Польши». Скоро Пилецкий был арестован вместе с членами своей группы, осужден на публичном судебном процессе и казнен самими поляками. А в 1990 году реабилитирован и объявлен национальным героем.



Витольд Пилецкий на суде. Фото из открытых источников.

То есть уже в 1943 году пан Пилецкий собирался воевать с нашей армией. Потом был обыкновенным шпионом, работавшим против Польской Народной Республики, государства – члена ООН и нашего союзника, между прочим. Хотя шпионом он был не совсем обычным — планировалось же еще создание «партизанских отрядов»! То есть банд, убивавших бы и граждан новой Польши, и советских солдат. Армия Крайова и так в этом деле успела отличиться.

Должно быть, сочетание в его биографии эпизода с Освенцимом и расстрела в «сталинские» времена сыграло свою роль. Теперь уроженца Олонца, обычного польского офицера и провалившегося шпиона, начали пиарить как «одного из величайших героев Второй мировой войны». Что смешно и оскорбительно для памяти настоящих великих героев.

Видимо, современной польской власти для мировой общественности нужна была фигура подходящего польского националиста, который вроде как помогал евреям. С этим на обширных территориях Восточной Европы возникают большие проблемы. Здесь часто национальные и либеральные ценности непротиворечиво и гармонично сочетались с усердной работой в обслуге зондеркоманд.



До 1939 года они дружили… Фото из открытых источников.

Уже после этой публикации мне попалась на глаза статья про журналистку Еврейского телеграфного агентства Катаржину Маркуш, которая рассказала о сотрудничестве с нацистами членов польского подполья в концлагере Освенцим под руководством ротмистра Витольда Пилецкого. (Ссылка на полный текст – Ротмистр Пилецкий, или Легенда без правды).

Одна цитата:

«В Освенциме Пилецкий отказывался помочь узникам-евреям и якшался с врачом-коллаборационистом Владиславом Дерингом. Эти факты упоминаются в книге историка Михала Вуйчика «Забытые восстания в лагерях смерти: Треблинка, Собибор, Аушвиц-Биркенау». По приказаниям офицеров СС Деринг кастрировал 80 заключённых, некоторые из них скончались. Пилецкий знал о преступлениях Деринга, но не мешал ему. Спасение евреев в Освенциме не входило в его планы, как и в планы командования АК.

Зная от Пилецкого о сотнях тысяч евреев, помещаемых в лагерь, АК не предприняла ни одной крупной акции, чтобы спасти людей. Некоторые члены ячейки Пилецкого убивали заключённых. Если кто-то из заключённых-коллаборационистов помогал полякам, Пилецкого не смущали его преступления против евреев…

Говоря о Пилецком в одном из интервью, Вуйчик заметил: «Знаменитый рапорт этого «добровольца без доброй воли» – это сенсационная досужая болтовня, а никакой не тревожный сигнал [международному сообществу]. Он писал эпопею про себя – про ловкого рыцаря, который выполнял задание в самом пекле».

Говоря о Витольде Пилецком, не могу не вспомнить замечательную историю о том, как этому человеку хотели поставить памятник в моем родном Олонце! В 2013 году на очередной сессии Олонецкого районного совета депутатами от «Единой России» было даже принято положительное решение по этому поводу. Признаюсь, автору этих строк, как и целому ряду других людей, пришлось приложить немало усилий, чтобы этого позорного события в итоге не произошло.

https://dzen.ru/a/ZG9edeQT7CbEa1Bn – цинк

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