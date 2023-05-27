“Бросил все”: Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Вчера, 25 мая 2023 года, в престижном доме на Никитском бульваре в Москве случился пожар. Загорелась одна из квартир, расположенных на втором этаже, передает информацию телеканал “360”. Оказалось, что на шестом этаже этого же дома в центре столицы есть квартира у известного российского художника Никаса Сафронова. Сейчас там живет брат живописца.

Пятый канал сообщил, что

портретист

выехал на место сразу, как только узнал о случившемся. По словам Сафронова, о пожаре ему сообщила команда. Он попытался связаться с родственником, но тот не подходил к телефону. “Я бросил все и поехал туда”, – поделился Никас Сафронов.

“Радио 1” уточняет, что площадь возгорания достигла 60 квадратных метров.

По словам Никаса Сафронова, сгоревший объект недвижимости сдавался в аренду и использовался как офис, но в момент пожара людей там не было. При этом у соседей, в том числе в квартире брата художника, сработала сигнализация.