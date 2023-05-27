 

Собянин: Резиденты ОЭЗ “Технополис Москва” создали свыше 13,5 тысячи рабочих мест

27.05.2023, 3:50, Новости дня
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В 2022 году резиденты особой экономической зоны “Технополис Москва” создали около двух тысяч рабочих мест. Город получил от них более 30 миллиардов рублей инвестиций. По сравнению с 2021-м это на 40% и 12% больше соответственно, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Москва запустила проект “ТехноРабота”. Вакансии резидентов технополиса закрываются в течение 30 дней.

Собянин назвал технополис флагманом столичной промышленности. Он отметил, что в рамках особой экономической зоны действуют более 200 высокотехнологичных компаний.

“В общей сложности они создали свыше 13,5 тыс. рабочих мест и вложили больше 120 миллиардов рублей инвестиций”, – уточнил градоначальник.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщил, что в индустриальном парке “Руднево” к 2025 году появится около 20 тысяч рабочих мест. Там расположились производители беспилотников, банкоматов и другого высокотехнологичного оборудования.


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