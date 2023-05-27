Не указ, говорят

Верховный суд решил, что частичная мобилизация не закончена. Остальное — все слова.

Пленум Верховного суда РФ подтвердил то, о чем я писал в «Новой газете» в декабре: частичная мобилизация, объявленная указом президента РФ № 647 от 21 сентября 2022 года, несмотря на многочисленные заявления различных должностных лиц, включая самых высших, не закончена.

Для ее окончания необходим указ президента, устанавливающий четкую дату и время ее отмены.



Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Это серьезно расходится с позицией администрации президента, заявляющей в ответах депутатам региональных парламентов от «Яблока», призывающим издать указ об окончании мобилизации, что для издания такого указа якобы «не имеется правовых оснований».

Как выясняется — очень даже имеется. И это мнение высшей судебной инстанции в стране.

В постановлении пленума Верховного суда РФ от 18 мая 2023 года «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы» рассмотрены многие важные вопросы.

В том числе впервые дается правовое определение военного времени, вооруженного конфликта, военных и боевых действий.

Но, может быть, самое существенное — установление, что «периоды мобилизации (общей и частичной) начинаются с даты и времени начала действия мобилизации, которые устанавливаются указом Президента Российской Федерации об объявлении мобилизации, и заканчиваются датой и временем отмены мобилизации».

Иначе говоря:

пока не издан правовой акт (а он в данном случае может быть только указом президента, поскольку его указом и объявлялась частичная мобилизация) о дате и времени отмены частичной мобилизации, она не закончена.

А пока она не закончена, как рассказывала «Новая», в соответствии с 647-м указом, продолжается действие контрактов о прохождении военной службы, заключенных военнослужащими. То есть если у кого-то даже и закончился срок контракта, его все равно не увольняют, и он продолжает служить.

Кроме того, пока длится этот период, резко сокращается (по сравнению с установленным Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе») перечень оснований для увольнения (в том числе досрочного) с военной службы как для «контрактников», так и для мобилизованных после 21 сентября (они по указу президента имеют статус военнослужащих по контракту).

В законе указаны десятки оснований для увольнения, в том числе по семейным обстоятельствам, в связи с необходимостью ухода за родственниками и многие другие, а в указе оставлены только три основания: признание негодным к военной службе, вступление в силу приговора суда о лишении свободы и достижение предельного возраста.

Да, самые разные должностные лица не раз заявляли, что «частичная мобилизация закончена».

28 октября 2022 года об этом заявлял министр обороны Сергей Шойгу,

1 октября эта информация была размещена на официальном сайте президента России.

1 ноября 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, сославшись на некую «правовую позицию», о том, что указ о завершении частичной мобилизации вообще не нужен.

Президент Владимир Путин, выступая в декабре 2022 года на саммите в Бишкеке, заявил, что «никаких факторов для новой частичной мобилизации в РФ сейчас нет».

Но все это — слова. А не документы, имеющие юридическую силу. Пока же такого документа нет, суды (были прецеденты) отказывают в признании решений о мобилизации незаконными, так как официально она не завершена. И военкоматы вполне могут продолжать присылать гражданам повестки…

Депутаты от «Яблока» из четырех региональных парламентов — Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Карелии, а также из Великого Новгорода — направляли президенту РФ обращения, призывая издать указ об окончании периода частичной мобилизации.

И получили практически одинаковые ответы с отказом.

Так, в ответе, который пришел депутатам от фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга — Александру Шишлову и мне, — говорится, что призыв по мобилизации «осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения Вооруженных сил РФ поставленных задач», и что «по сообщению Минобороны России, установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв по мобилизации завершен». Поэтому «правовых оснований для издания в связи с этим акта Президента РФ не имеется».

Эмилии Слабуновой из Законодательного собрания Карелии ответили, как и петербуржцам: такого указа не будет, так как для него отсутствуют «правовые основания». Подобный же ответ получила Анна Черепанова из Великого Новгорода. Ей к тому же Министерство обороны объявило о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

А вот Артуру Гайдуку в Псковское областное собрание депутатов и вовсе пришел ответ из администрации президента о том, что указ о мобилизации продолжает действовать, так как «военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет граждан, изъявивших желание добровольно участвовать в СВО, а также граждан, желающих поступить на военную службу по контракту»…

Несложно предположить, почему не хотят издавать указ об окончании «частичной мобилизации», ограничиваясь лишь словами.

Это позволяет и на неопределенный срок сохранить «закрепление» военнослужащих, не допуская их увольнения из армии, и позволяет в любой момент, вполне легитимно и без всякого издания новых правовых актов, продолжить частичную мобилизацию.

Заявив, например, что для «выполнения поставленных задач» нужна дополнительная численность Вооруженных сил.

Так что, если власти хотят снизить уровень тревоги в обществе — издание указа о четкой дате и времени окончания частичной мобилизации совершенно необходимо.

Вопрос только в наличии политической воли для этого.

Борис Вишневский,

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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