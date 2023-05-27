NBC News – американский полицейский подстрелил 11-летнего мальчика, вызвавшего полицию через службу спасения

В США нарастает возмущение после того, как сотрудник полиции выстрелил в 11-летнего темнокожего мальчика. Ребёнок позвонил в службу спасения с просьбой о помощи. Приехавший на вызов полицейский заставил всех выйти из дома и выстрелил мальчику в грудь. К счастью, парень выжил и уже восстанавливается. Однако в этой истории гораздо больше вопросов, чем ответов. NBC News сообщает, что полиция до сих пор не предоставила запись с нательной камеры видеонаблюдения их сотрудника.

В Миссисипи нарастает возмущение после того, как полиция выстрелила в 11-летнего мальчика. Он жив. Одиннадцатилетний Эдерриен Мюрри позвонил в службу спасения 911 с просьбой о помощи из-за беспорядков в доме. У него не было оружия, когда полиция выстрелила в него. Корреспондент NBC Стив Паттерсон разбирается в подробностях этой истории. Стив, что ещё известно на данный момент?

СТИВ ПАТТЕРСОН, корреспондент: В семье, в обществе царит всеобщий гнев. Адвокат семьи, конечно, выражает своё возмущение. Это случилось в субботу утром, около 4 часов утра. Мама Эдерриена Мюрри говорит, что случилась ссора с отцом одного из её детей. Он был очень зол и разгневан. Она была напугана и переживала за безопасность свою и детей, которые находились внутри дома.



Поэтому она незаметно передала телефон Эдерриену. Он позвонил в полицию, чтобы разрядить ситуацию. По словам членов семьи, появился офицер полиции с уже вытащенным из кобуры пистолетом. Он кричал и требовал, чтобы все, кто находился в доме, вышли наружу.



Семья говорит, что Эдерриен подчинился требованию и выходил с поднятыми вверх руками, в них ничего не было. Он обошёл угол от гостиной к входной двери, после чего в него выстрелили один раз в грудь. У него повреждено лёгкое, разорвана печень, перелом нескольких рёбер. Его срочно отвезли в больницу, поместили на аппарат искусственной вентиляции лёгких, и, как ты и сказала, каким-то чудом он выжил.



Он прошёл несколько операций за эти дни, и его уже выписали из больницы. На сегодняшней пресс-конференции его мать рассказала о своих эмоциях по поводу выздоровления сына и о ситуации в целом. Вот её слова.

НАКАЛА МЮРРИ, мать пострадавшего мальчика: Это чудо. Я не знаю, как ещё описать то, что он выжил. Единственное, что я могу сказать, это то, что он благословлён. У него много вопросов. Он спросил меня в больнице, почему его подстрелили. Он был позитивно настроен, но время от времени я смотрю на него, а он плачет. Когда я закрываю глаза, я вижу, как он бежит ко мне навстречу. Всё вижу.

СТИВ ПАТТЕРСОН, корреспондент: Плюс в том, конечно, что это не стало очередным случаем, когда полиция стреляет и убивает кого-то. Но сейчас продолжает нарастать возмущение, что хотя мальчик восстанавливается, остаётся много вопросов. Представители бюро расследований Миссисипи заявили, что ведут всестороннее расследование, пока тот сотрудник полиции находится в оплачиваемом административном отпуске.



Семья (пострадавшего. — ИноТВ) требует, чтобы запись с нательной камеры видеонаблюдения полицейского — а адвокат уверят, что запись велась, — чтобы всё было обнародовано, включая записи с наружных камер.



Передаю тебе слово.

ВЕДУЩАЯ: Продолжай следить за развитием событий. Стив Паттерсон, спасибо!

Дата выхода в эфир 25 мая 2023 года.

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