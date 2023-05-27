 

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц

27.05.2023, 2:35, Новости дня
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“У меня бизнес стремительно развивается, берем на продвижение новых блогеров, – помахала накладной косой Мария. – Уже в наше медиа-агентство подписали 50 талантливых ребят”.

Все это помогает жене футболиста оставаться на плаву. К тому же есть у нее и рекламные контракты. “Реклама вернулась на российский рынок, у меня очень много проектов, работаю каждый день, – сообщила она. – В конце июня улечу в Рим, потом посещу Флоренцию и Париж”.

Но Погребняк уверяет, что со всех доходов честно делится трудовыми рублем с государством. “Я всегда чиста, все оплачиваю в срок, поэтому сплю спокойно, – пояснила Мария. – А тем блогерам, кто сейчас под следствием, могу лишь сказать, что надо было сразу честно платить налоги – это их упущение”.

Та же Елена Блиновская
недоплатила налогов на сумму 918 млн (!) рублей. И сейчас пытается найти эти деньги у поклонников. Но Мария Погрябняк помогать ей не намерена. “Я всегда привыкла рассчитывать только на себя!” – пояснила принципиальная жена футболиста Павла Погребняка.

Сама же она фанфаронить да жировать не привыкла – всегда живет по средствам. И признается, что вполне может продержаться даже на полтора миллиона рублей в месяц, покупая только вещи первой необходимости. Зарабатывает на булавки, как говорится. Это, конечно, сущие копейки, о которых и говорить неприлично. Но Мария умеет жить в скромности, почти в аскезе, подавая другим пример. Перебивается красавица порой с хлеба на квас, но зато на честно заработанные деньги, ни у кого не берет!


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