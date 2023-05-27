В Петербурге не распродано 16% квартир

К моменту ввода в эксплуатацию новостройки нормальной ситуацией считается, если в ней не распродано не более 12% от всех квартир. Такие показатели характерны для большинства крупных российских агломераций, включая Москвы и Подмосковья, а также Леонбласть. Но в ряде городов наблюдаются признаки затоваривания.

Больше всего нераспроданных квартир – более 74% – зафиксировано в готовых новостройках Зеленоградска в Калининградской области. В Махачкале застройщики не могут найти покупателей на 59% квартир, в Великом Новгороде – почти на 46%.

В Калининграде не распродана каждая третья квартира, в Орле – каждая четвертая. Наконец, в Санкт-Петерубрге не распродано почти 16% квартир – почти в два раза больше, чем в столице.

Минимальный показатель в 3,5% зафиксирован в Тюмени и Ижевске.

Причины большого количества нераспроданных квартир могут быть разными. Это и завышенные цены на недвижимости, особенно на фоне невысоких зарплат, и чрезмерная активность застройщиков, переоценивших активность покупателей. Чем больше доля нераспроданного жилья, тем больше вероятность, что цены на него начнут снижаться.