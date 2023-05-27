 

“Плохие люди, законы, обстоятельства”: массовые убийства в РФ приравнивают к норме

27.05.2023, 1:20, Новости дня
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Говоря об этой теории, рассматривают даже каннибализм, когда снятие запрета на обсуждение темы приводит к легализации поедания человеческого мяса. Казалось бы, от теории до практики далеко, но сегодня в РФ рассматривают законопроект, который приравнивает к норме массовые убийства лучших друзей человека — собак.

В первом чтении законопроект уже принят, и только от вас зависит, как далеко Россия уйдет от рамок цивилизованного общества. Согласно политической инициативе, региональным властям хотят позволить безжалостно убивать безнадзорных животных вместо того, чтобы обеспечить им комфортное существование в приютах до наступления естественной смерти.

Учитывая, какие суммы выделяются из налоговой казны на решение проблемы контроля бездомных собак, принятие законопроекта еще сильнее развяжет руки лицам, которые нерационально используют бюджет за счет крови беззащитных существ. Пока не поздно, нужно остановить беспредел, ведь даже РПЦ против этого жуткого убийства животных.

“У каждой собаки должен быть дом. Коврик возле кровати, вольер, будка – что угодно. Собаки должны рождаться и жить дома, получать внимание и заботу. Укусить может любой пес, даже домашняя чихуа-хуа. Так что неправильно делить собак на опасных и неопасных. Так же как не бывает наций добрых и агрессивных: бывают плохие люди, законы, обстоятельства”, — объяснил кинолог и ветеринар Владимир Уражевский.

Несомненно, закон об ответственном обращении с животными необходимо усовершенствовать, но пытаться решить последствия безалаберного произвола чиновников путем кровавых преступлений перед всей живой природой — значит открывать себе дорогу в ад. Собаки не виноваты в том, что люди сняли с себя отвественность за заботу о них. Бездомные животные точно так же, как и люди, просто хотят жить.

Пожалуйста, подпишите петицию против массовых убийств четвероногих друзей. Не дайте свершиться великому злодейству — спасите животных.


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