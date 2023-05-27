 

Собянин: Более 300 столичных ресторанов разработали специальное меню к “Рыбной неделе в Москве”

27.05.2023, 1:20, Новости дня
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26 мая открылся седьмой по счету гастрономический фестиваль “Рыбная неделя в Москве”. Мероприятие проходит на 26 площадках в центре и округах, написал Собянин в своем блоге.

“Одной только олюторской сельди, к которой гости фестиваля питают особую слабость, завезено 12 тонн. Хватит и мидий, и окуня, и корюшки, и мяса рапанов, и много чего еще вкусного и полезного”, – рассказал мэр.

К фестивалю присоединились более трех тысяч магазинов и 120 рынков и ярмарок. 300 ресторанов разработали особое рыбное меню.

Акцент в этом году сделан на блюда из трески. Гостям предложат расстегай, камчатскую треску с картофельным пюре и другие блюда. Также посетители попробуют окрошку с копченым судаком, оливье с балтийским угрем, салат с креветками и арбузом.

Для гостей подготовили кулинарные шоу и мастер-классы. Шеф-повара расскажут секреты приготовления необычных рыбных блюд.

На Пушкинской набережной в Парке Горького приготовят 100 литров ухи. На Крымской набережной состоится любительский турнир по рыбалке, а на Коломенской набережной и на Гольяновском пруду пройдет чемпионат по рыбной ловле с участием профессионалов.

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться.

В 2022 году фестиваль “Рыбная неделя” посетили 1,9 миллиона человек.


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