 

Мнение: Как исчезнет Украина…

27.05.2023, 1:00, Разное
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Блогер Дмитрий Медведев разместил в своем telegram-канале очень серьезный текст. О том, как исчезнет Украина.

Понятно, что если бы этот текст написал какой-нибудь простой, малоизвестный блогер, многие назвали бы его дурачком, а его текст утопическим бредом.

Но Медведев – непростой блогер. В свободное от блогерства время он трудится зампредом Совбеза России. И отмахиваться от его текстов не стоит.

Похоже, что все куда более серьезно. Видимо, Медведев изложил видение будущего, если не большиства членов Совбеза России, то большей ее части.

Задумался. Может было бы лучше, если бы блогер Медведев не писал серьезных текстов? А продолжал строчить, как из пулемета, желочью и ругательствами на грани фола?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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