 

Zа Vойну: Китайский мирный план

27.05.2023, 0:55, Разное
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Западная пресса пишет о некоторых моментах "китайского мирного плана", который в ходе дипломатических контактов продвигает МИД КНДР.

1. Немедленное прекращение огня.
2. Сохранение за РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
3. Укрепление стратегической автономии Евросоюза.
4. Восстановление и укрепление доверия между Россией и Украиной.
5. Восстановление и укрепление доверия между Россией и ЕС.

Если все так как пишут, то США конечно его отвергнут.
Стоит также отметить, что сегодня Медведев заявил, что никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может.
Так что перспективы данной инициативы Китая выглядят мягко говоря туманными.

Источник: Colonel Cassad


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