Zа Vойну: Китайский мирный план

Западная пресса пишет о некоторых моментах "китайского мирного плана", который в ходе дипломатических контактов продвигает МИД КНДР.

1. Немедленное прекращение огня.

2. Сохранение за РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

3. Укрепление стратегической автономии Евросоюза.

4. Восстановление и укрепление доверия между Россией и Украиной.

5. Восстановление и укрепление доверия между Россией и ЕС.

Если все так как пишут, то США конечно его отвергнут.

Стоит также отметить, что сегодня Медведев заявил, что никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может.

Так что перспективы данной инициативы Китая выглядят мягко говоря туманными.

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