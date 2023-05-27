Мнение: О главной проблеме Путина… Из-за неё Россия — всё?

Раньше нам говорили, мол, «есть #Путин — есть Россия, нет Путина, не станет и России». Но вот выясняется парадоксальная вещь. Нынешний российский президент Владимир Путин, несмотря на все угрозы ГУР МОУ, и есть, и будет есть, а вот #Россия… Она — заканчивается.

И это уже точно всё.

Когда год с лишним назад началась волна эмиграции, многие зубоскалили: «гы-гы-гы, побежали трусы». Когда восемь месяцев назад внезапная мобилизация спровоцировала ещё более мощную волну релокации, насмешки стали уже более натужными: «ха-ха, смузи-мигранты ещё пожалеют». Но за всем этим пересмешники не заметили главного. Из страны утёк цвет нации.

Ох многие взовьются сейчас. Мол, разве эти хипстеры, дизайнеры, кодеры и прочие недоменеджеры — «цвет»? Да их в стране, как грязи. Токарей и сварщиков дефицит — факт. А эти… Пусть хоть все сбегут, воздух только чище станет (и жильё подешевеет, и платить по ипотеке будет проще, и нам больше достанется).

А «сбежал», между прочим, миллион.

Но дело даже не в этой сокрушительной цифре. И не в релокации дизайнеров интерьеров. Оказывается, за кордон ушли действительно умные и небедные.

И теперь, как выясняется, стране остро не хватает топовых и даже средних менеджеров. В первую очередь управленцев ищут компании, занимающиеся нефтедобычей, металлами, химическим производством, агробизнесом. На то, чтобы закрыть такую вакансию, сейчас уходит по шесть месяцев, хотя раньше справлялись за три. По подсчётам рекрутинговых агентств, в сегменте топ-менеджеров с зарплатой свыше 60 млн руб. в год уехала примерно треть, 20–60 млн руб. — примерно четверть.

И это вовсе не звёздные зарплаты: топы-топы крупнейших российских компаний и банков получают по 200-300 млн руб. в год. Это уже вполне себе средний #бизнес. Впрочем, не лучше ситуация и в управленцах, обходящихся на порядок ниже: в сегменте 5-15 млн руб. аналогичный дефицит компетентных кадров.

То есть главная проблема путинской России не в том, что страну покинул условный миллион человек. А в том, что уехали «мозги» — компетенции и лидеры. В итоге #Россия рискует кончиться не из-за санкций, а просто потому, что некому грамотно управлять экономикой, успешно внедрять инновации и эффективно запускать новые бизнесы (если под запуском не понимать банальные однодневки для распила госконтрактов).

Умные уходят, немногих не успевших — прессуют, отчего и «верные» нервничают. А ведь управленческий коллапс пострашнее финансового будет. 1920-е — наглядный тому пример.

Тогда страну «спасла» Великая Депрессия в #США, давшая возможность импортировать, пусть и ненадолго, человеческий #капитал из Америки. «Сталинская» индустриализация почти целиком — плод иностранного инженерного и управленческого гения, помноженного на почти бесплатный рабский труд и профицит ресурсов.

А теперь что или кто спасёт Россию, загнавшую себя в тупик мечтами о величии?

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