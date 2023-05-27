“Прокричите о своей боли”: схоронившая мужа Гурцкая проживает горе под надзором психолога

Вот уже несколько дней Диана Гурцкая живет в самом страшном сне, который, увы, стал реальностью. Артистка потеряла любимого мужа Петра Кучеренко, с которым прожила вместе почти 20 лет и воспитала замечательного сына. Многочисленные поклонники певицы знают, насколько тяжело она переживает трагедию, и волнуются за ее состояние.

Так вышло, что Гурцкая проживает свое горе буквально под надзором у всей страны. В том числе, у психолога Павла Ракова. По словам специалиста, многие люди знают, что необходимо принять ситуацию, но не все понимают, как найти в себе силы это сделать. Нетрудно догадаться, что в такой же ситуации сейчас, скорее всего, находится и Диана. Именно поэтому эксперт решил дать несколько советов звезде и всем тем, кто в этом нуждается.

Психолог объяснил, что первое время после потери близкого очень важно дать волю своим эмоциям. По словам психолога, спрятать горе глубоко в душе не поможет. Рано или поздно чувства все равно найдут выход, но тогда это может привести к глубокой депрессии.

“Нужно принять ситуацию такой, какая она есть. Если есть необходимость, прокричите о своей боли с балкона”, – посоветовал Раков.

Далее необходимо обратить внимание на свое физиологическое состояние и сконцентрироваться на собственной жизни. По словам Ракова, перенести фокус внимания и отвлечься помогут физическая активность и прогулки на свежем воздухе.