Zа Vойну: Про музыку в военных видео

Про музыку в военных видео

Так как это вопрос снова возникает, то приходится повторять старое.

1. Подавляющее кол-во видео на канале снимаю не я. Если бы их снимал я, монтировал я и накладывал музыку тоже я, то там наверное было бы иное музыкальное сопровождение в соответствии с моими музыкальными вкусами (какой-нибудь симфонический металл, индастриал и т.п.)

2. Музыку в соответствии с своими музыкальными вкусами накладывают снимающие эти видео военные, пресс-офицеры армий и корпусов, журналисты и блогеры.

3. Музыкальные вкусы у людей разные. Кто-то скажет, что "Русский рэп – говно", а кто-то начнет его накладывать на зачистку траншей от ВСУшников. Кому-то хочется "Ланцетов" под Моцарта, а кому то под "Свинорез" или "Еб….ь нацистов". Варианты "А я хочу разбор укрепов под колхозный панк" очевидно работать не будут. Бойцы в лучшем случае скажут – сам снимай, монтируй и выкладывай. Это если цензурно.

4. Выбор контента под размещение на канале определяется содержанием видео, а не качеством и жанром музыки. Мне интересно что происходит на видео, а не то – течет ли от музыки кровь из ушей или нет. Это вторичный вопрос. Лучше когда не течет, кто ж спорит. Но иногда течет. Бывает.

Когда отличное качество видео совпадает с хорошим монтажом и классной бодрой музыкой – такие видео безусловно пользуются наибольшей популярностью. Тут есть разница между обычным ремесленным продуктом и безусловными творческими шедеврами.

5. Поэтому с наличием в военных видео музыки, которая не нравится персонально вам, остается лишь смириться, потому что на 100% до конца войны в этом вопросе ничего не поменяется. Что авторам видео будет нравится из музыки, то они и будут накладывать.

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