Мнение: Превращение в дикобраза, атака на «Турецкий поток» и несвобода слова в Германии

1. Многие западные аналитики предсказывают Украине большие проблемы в случае продолжения прокси-войны Запада против России, в которой Украина является разменной монетой. Даже если предположить, что конфликт закончится, а точнее, будет заморожен без окончательного разгрома бандеровского режима, Украину ожидает мрачное будущее (ссылка):



Запад может превратить Украину в вооруженного дикобраза после завершения конфликта для сдерживания России, в связи с чем Киеву нужно будет поддерживать экономику на военных рельсах. Возможную судьбу Украины в статье на сайте Foreign Policy назвал старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гейди.

Автор заявил, что для Украины существует четыре варианта развития событий. Он счел, что страна может стать полноценным членом НАТО или получить новый статус Альянса, но без гарантий пятой статьи о принципе коллективной обороны. «В-третьих, Украина могла бы подписать двусторонние гарантии безопасности с определенными странами, которые бы пообещали прийти на помощь Киеву в случае конфликта. И в-четвертых, Запад мог бы превратить Украину в ощетинившегося дикобраза, вооруженного до зубов благодаря его поддержке и обучению», — говорится в материале.

Вариант со вступлением в НАТО можно отмести сразу, равно как и прочие сценарии, где какая-то из западных стран будут официально воевать против России в случае продолжения конфликта: если бы Запад хотел начать ядерную войну, он бы давно уже её организовал. Поэтому остаётся только вариант с бесконечным накачиванием Украины оружием и ведением «войны до последнего украинца» в надежде истощить тем самым весь русский народ — и свободную его часть, и ту, которая находится пока что под контролем Киева.

Интересные перемены. 30 лет назад Украину собирались сделать второй Францией. Теперь же речь идёт о превращении в страну-дикобраза, вооружённую до зубов и существующую только ради войны против России.

2. Похоже, западные заказчики терактов воодушевились тем, что подрыв «Северных потоков» сошёл им с рук. Начались атаки на другие российские газопроводы (ссылка):



Российским войскам удалось отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на охраняющих газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» корабль «Иван Хурс». Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«После террористического акта 26 сентября 2022 года на “Северном потоке-1” и “Северном потоке-2” Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. И не напрасно», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что попытка атаки была совершена 24 мая в 5:30 тремя беспилотными быстроходными катерами. Корабль уничтожил судна противника огнем из штатного вооружения в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

К счастью, в случае газопроводов в Чёрном море мы можем полагаться не только на их значительно более высокую защищённость, чем это было на Балтике. В Турции сейчас адекватная власть, которая едва ли будет в ущерб собственной экономике, репутации и здравому смыслу покрывать западных диверсантов и террористов, как это сделала Германия, показавшая себя жалкой марионеткой США. И даже если какой-то вред «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» будет нанесён, их починка будет делом времени, пока лидером страны остаётся Эрдоган.

Впрочем, на Западе продолжают попытки сменить власть в Турции, повлиять на результат президентских выборов. Очевидно, атака была нацелена в том числе и на это, на запугивание турецких избирателей и турецких властей, на подрыв тесных экономических отношений Турции и России.

3. Алексей Николов, генеральный директор телеканала RT, пишет (ссылка):

Суд в Гамбурге назначил три года тюрьмы мужчине, который вёл Telegram-канал об СВО и поддерживал Россию. По данным СМИ, 32-летнего Марселя Ж. обвинили также в хранении оружия (ножа) и в том, что он назвал Украину «террористическим государством». По версии прокуратуры, обвиняемый является сторонником «пророссийских национал-большевистских идей».

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