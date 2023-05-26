 

Мнение: Большого Стрима не будет

26.05.2023, 23:15, Разное
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Друзья, вы, как говорится, будете смеяться, но и Большого Стрима на этой неделе тоже не будет. Я до последнего надеялся – но увы, слишком велик риск опоздать на самолет. Такая вот вышла суматошная неделя. Прошу прощения у всех, кто, как и я, ждал и надеялся! Ничего, есть надежда, что уже с понедельника мы всё возобновим. Отдохните пока без меня еще.

Ваш Сапожник.

Источник: Размышления вольного социолога


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