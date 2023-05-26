Мнение: Большого Стрима не будет

Друзья, вы, как говорится, будете смеяться, но и Большого Стрима на этой неделе тоже не будет. Я до последнего надеялся – но увы, слишком велик риск опоздать на самолет. Такая вот вышла суматошная неделя. Прошу прощения у всех, кто, как и я, ждал и надеялся! Ничего, есть надежда, что уже с понедельника мы всё возобновим. Отдохните пока без меня еще.

Ваш Сапожник.