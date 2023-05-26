 

Инвестор построит в Зеленограде две школы и два детских сада

26.05.2023, 22:50, Новости дня
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За 2022 год в Москве построили свыше 50 новых школ и детских садов, 36 из которых – за счет инвесторов. Так в городе появилось еще порядка 13 тысяч мест для школьников и около шести тысяч – для дошкольников. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в рамках реализации инвесторских проектов построили три школы и 10 детских садов.

В столице продолжается возведение объектов образования по сей день. Так, в Зеленограде инвестор возведет две школы и два детских сада. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. По ее словам, эти объекты станут частью жилого комплекса, который создают на территории экс-промзоны
Центра информатики и электроники (ЦИЭ). Как только здания будут готовы, застройщик их передаст городу.

Каждый из детских садов будет рассчитан на 250 мест, а каждая школа – на 550. Первое здание дошкольного учреждения застройщик планирует ввести в эксплуатацию в 2024 году. В 2025-м введут одну школу. Еще один детский сад откроет свои двери в 2027-м, а другая школа – в 2028-м.

Мэр Сергей Собянин неоднократно рассказывал о вкладе московских инвесторов в развитие социальной инфраструктуры Москвы. По его словам, договоры с застройщиками, по которым такие объекты в новых жилых комплексах передаются в собственность города, стали заключать летом 2021 года.

“Здания проектируются с учетом современных стандартов, их отличает удобное зонирование помещений, а также функциональное наполнение”, – отмечал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

За все время было подписано порядка 80 таких договоров (на строительство свыше 140 образовательных объектов). Не так давно был подписан документ о возведении и передаче городу в 2025 году школы в районе Нагатино-Садовники.

Ранее сообщалось о том, что инвесторы построят в Москве две поликлиники (одну – в поселении Сосенское, вторую – в Бирюлеве Восточном). Новые медучреждения суммарно смогут принимать за смену 720 человек. Слова главы департамента городского имущества Максима Гамана, который рассказывал о строительстве, приводили “Дни.ру”.


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