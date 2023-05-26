Вирус победили, чиновников — с трудом

В Екатеринбурге медсестра добилась «ковидной» выплаты лишь после окончания пандемии.



Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Пятого мая Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии коронавируса. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что COVID-19 больше не является «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения». Но победа над пандемией — одно, а победа медицинских работников над чиновниками — совсем иное: некоторые российские медики до сих пор продолжают судиться за «ковидные» выплаты.

Тамара Ш. работает медицинской сестрой в поликлинике городской больницы № 2 Екатеринбурга. В феврале прошлого года гражданка заболела коронавирусом, что было подтверждено лабораторно. Работодатель подтвердил факт контакта медработника с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Согласно президентскому указу «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников», Тамара Ш. имела право на единовременную выплату в размере 68 811 рублей. Документы на выплату были направлены в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области, но вернулись обратно в связи с окончанием действия временного положения о выплатах.

Медсестра обратилась в суд. Кроме страховой выплаты, она попросила взыскать с местного отделения Фонда судебные расходы и компенсировать моральный вред. Его оценила символически — 5000 рублей.

Ответчик против иска возражал, ссылаясь на истечение сроков. Отмечал, что заседание врачебной комиссии по расследованию страхового случая было проведено в период действия временного положения, однако в Фонд документы были направлены, когда его действие уже было прекращено. И рассматривать их поэтому не стали.

В суд вызывали работодателя — и представитель больницы объяснил, что длительное оформление медицинских документов было вызвано сложностью расследования страхового случая: пришлось изучить медицинскую документацию большого числа пациентов для установления источника заражения.

Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга иск удовлетворили частично.

С Фонда была взыскана единовременная страховая выплата в размере 68 811 рублей, 3 тысячи рублей компенсации морального вреда и 15 тысяч рублей судебных расходов.

С таким решением не согласился ответчик и внес на него апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, где все выплаты оставили в силе, исключив только компенсацию морального вреда.

По оценке ВОЗ, пандемия унесла жизни 20 млн человек, а число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 765,2 млн. В первую очередь под удар пандемии попали медицинские работники.

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

Екатеринбург

—