 

“Через 40 лет”: Гузеева показала нежную встречу с бывшим одногруппником

26.05.2023, 21:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Энергию Ларисы Гузеевой столько, что хватит на нескольких человек. Она успевает и вареники лепить, и телепередачи вести, и даже в кино умудряется сниматься.

Вот и днем 26 мая актриса в своем Телеграм-канале разместила ролик со съемок очередной картины. На видео она показала нежную встречу с бывшим одногруппником.

По сюжету сцены, Лариса Гузеева и звезда сериала “Улицы разбитых фонарей” Александр Лыков обнимаются лежа на кровати. Судя по всему, команда “Мотор!” еще не была дана, ведь Лариса обратилась к тому, кто снимал все происходящее на камеру телефона.

“Через 40 лет нужно было встретиться с однокурсником, чтобы вот это вот безобразие случилось”, – похихикала Лариса, придавленная закинутой на нее ногой Александра.

Подписчицы Ларисы Гузеевой посмеялись над ее чувством юмора, позавидовали ее работе и попросили, разумеется, название фильма, чтобы посмотреть его как только он выйдет на экраны К слову, некоторые дамы даже признались, что Александр Лыков был ранее объектом их влюбленности.

“Караул, такой огромный! Там одна ножищща как вся Лора! Из под него и Лору не видно, я ее еле разглядела”, – эмоционально прокомментировала публикацию одна из поклонниц Ларисы Гузеевой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Новая Родина: вскрылась тайная связь Земфиры* и Макаревича*

26.05 / “Метания Данилы”: Козловский вернулся в Россию после открытия МДТ

26.05 / Моргенштерн* оскорбил тучных людей

26.05 / Малиновская заступилась за Чеботину после скандала с Галич

26.05 / Не для слабонервных: фильм Евгения Пригожина “Солнцепек” покажут в Панаме

26.05 / Квартиры по реновации получили 1,2 тысячи жителей района Выхино-Жулебино

26.05 / Патриотично: Лазарев пообещал приехать с туром в новые регионы России

26.05 / Der Spiegel – прогноз негативный — агентство Fitch изменило оценку кредитоспособности США в связи с приближением дефолта

26.05 / WION – на Олимпиаде в Париже будет в 3,5 раза больше сотрудников спецслужб, чем спортсменов

26.05 / В САО девелопер построит и передаст городу два сада и школу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика