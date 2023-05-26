Новая Родина: вскрылась тайная связь Земфиры* и Макаревича*

Прошло уже достаточно много времени с тех пор, как российские звезды начали искать себе более комфортную среду обитания. Лидер группы “Машина времени” Андрей Макаревич* как и Алла Пугачева обосновался в Израиле, а вот певица Земфира* вместе с Ренатой Литвиновой поселились в Париже.

Казалось бы, у покинувших Россию звезд, которые по поводу и без готовы критиковать взрастившее их государство, а также бывших соотечественников, никаких дел здесь оставаться не должно. Однако, не все оказываются настолько принципиальны в этих вопросах.

Как сообщил Telegram канал “MASH”, у Земфиры* теперь есть новая Родина. Именно этим громким и трогательную словом назвала она фирму, открытую на днях в Москве. В качестве видов деятельности, указанных учредительницей фирмы, ООО “Родина” займется зрелищно-развлекательной деятельностью, звукозаписью и изданием музыкальных произведений. Учреждена компания была на самых простых условиях: уставной капитал составил банальные 10 тысяч рублей.

Тем не менее, выяснить удалось и кое-какие интересные подробности. Благодаря появившийся информации о “Родине”, вскрылась тайная связь Земфиры* и Андрея Макаревича*. Ведь именно на домашний адрес директора группы “Машина времени”, где Макаревич* является солистом, новая фирма Земфиры* и была зарегистрирована. Судя по всему, иноагенты решили подсобить друг другу в это нелегкое для бросивших Россию артистов время.

* – признаны иноагентами по решению Минюст РФ.