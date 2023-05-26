Создатель LinkedIns называет искусственный интеллект опасностью для сотрудников

Искусственный интеллект, скорее всего, приведет к тому, что компании, которым требуются определенные навыки, будут увольнять сотрудников. Однако новая технология может также создать рабочие места, где ИИ будет использоваться людьми для решения проблем. Рид Хоффман, соучредитель и генеральный директор сети поиска работы LinkedIns, пояснил в эксклюзивном интервью журналу Fortune.

Будут определенные рабочие специальности, которые исчезнут. Даже те, которые руководители компаний и общество в целом считают важными. “Вы должны понимать, что искусственный интеллект также является частью ответа”, – сказал он.

Хоффман считает, что компаниям необходимо ответить на ключевые вопросы: как наделить людей сверхспособностями, чтобы они могли выполнять различные задачи, как сделать так, чтобы они могли больше сотрудничать со своими коллегами. ИИ – это ответ. !Что сказать им, когда они спрашивают? Что могут сделать правительства? Помочь людям. Мы можем использовать ИИ, чтобы помочь им перейти от одной карьеры к другой”, – добавил основатель социальных сетей.