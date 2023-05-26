Как заправить рубашку этим летом: трендовые способы выглядеть как икона уличной моды

Можно выглядеть красиво и стильно даже в простой повседневной одежде, самое главное, правильно ее стилизовать.

Чтобы сделать образ более модным, можно просто заправить рубашку. Есть несколько отличных вариантов того, как это можно сделать. Вот несколько таких хороших идей уличной моды.

Классический вариант

Чтобы выглядеть красиво, стильно и опрятно, стоит просто заправить рубашку в пояс брюк или же юбки.

Это самая настоящая классика, которая выглядит современно и модно. Это отличное решение, которое подойдет для создания строгого делового образа.

Французский стиль

Это красивый и модный вариант носки рубашки. Французский стиль носки рубашки станет отличным решением для создания повседневного и привлекательного образа. Нужно заправить в штаны или юбку только лишь переднюю часть рубашки или топа, оставив заднюю часть незаправленной.

Слегка асимметричный вид помогает визуально удлинить тело и сделать фигуру более стройной.

Такой вариант носки лучше всего подходит для рубашек, блузок или топов, выполненных из тонких тканей или легких свитеров. Это одинаково хорошо смотрится с джинсами, брюками или юбкой, как с ремнем, так и без него.

Скрученная рубашка

Это поможет добавить особую изюминку наряду. Для создания красивого и стильного образа нужно просто собрать часть ткани спереди внизу, затем скрутить ее и заправить за пояс.

Боковая складка

Это еще один интересный вариант того, как можно красиво заправить рубашку.

Нужно просто взять левую или правую сторону рубашки и несколько сантиметров заправить в штаны или юбку. Противоположную сторону оставить свисать под углом.

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Полускладка

Это один из самых популярных вариантов для многих модниц, которые хотят получить крутой, но при этом несколько небрежный вид.

Нужно расстегнуть несколько пуговиц в нижней части рубашки. Затем просто заправить в штаны только лишь одну сторону.

Завязать топ резинкой

Это отличный вариант для футболок. Нужно собрать ткань футболки внизу с левой или правой стороны. Скрутить ткань в жгут и завязать резинкой. Заправить футболку в пояс брюк или юбки.

Перекрестный вариант

Это довольно простое и оригинальное решение. Нужно просто перекрестить два конца рубашки с пуговицами и заправить в джинсы или брюки.

Заправить в петлю брюк

Это достаточно интересное и простое решение. Нужно просто взять конец рубашки на пуговицах и протянуть их в петлю для ремня на брюках. Сделать то же самое с другой стороны. Это поможет придать создаваемому образу визуальный интерес.

Заправить в бюстгальтер

Это отличное решение, чтобы стилизовать футболку, рубашку, топ или же свитер оверсайз. Нужно просто заправить край рубашки в нижнюю часть бюстгальтера. Оставить красиво ниспадать остальную часть рубашки. Это отличный вариант для повседневной носки.

Если хочется, чтобы задняя часть топа красиво лежала, нужно просто скрепить ее резинкой. Это поможет выглядеть эффектно и стильно.

Все это достаточно простые, но при этом модные и интересные способы носки рубашки или блузы. Это поможет поднять создаваемый образ на совершенно новый уровень.