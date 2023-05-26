 

“Метания Данилы”: Козловский вернулся в Россию после открытия МДТ

26.05.2023, 20:15, Новости дня
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События последних месяцев жизни Данилы Козловского напоминают то ли игру в салочки, то ли бег вокруг стульев под музыку. Актер как будто бы не может войти в ритм вселенной и раз за разом попадает впросак.

Козловский пару раз слетал в США, чтобы повидать свою малолетнюю дочь, а его обвинили в том, что патриотизма в нем ни капли и он вот-вот иммигрирует. Актер попытался оправдаться и дать отпор на несправедливые, на его взгляд, обвинения, а его иск отклонили в суде.

Оставшемуся без спектаклей Даниле Козловскому пришлось буквально хлопнуть дверью, После заявления брюнета о том, что он берет творческий отпуск, его ждал “чемодан, вокзал, Стамбул”. Впрочем, за это его тоже отчитали: якобы своими словами он оскорбил россиян, которые трудятся на износ на нескольких работах.

Теперь же Малому Драматическому Театру Роспотребнадзор дал добро на продолжение деятельности. Руководству требуется устранить нарушения, ставшие причиной закрытия, и выплатить небольшой штраф. Прознавший об этом Козловский вернулся в Россию буквально через пару дней.

Однако, до сих пор не понятно, достанутся ли после открытия МДТ Даниле Козловскому его прежние роли или нет. Сторонники теории заговора предположили даже то, что театру разрешили отпереть двери как раз из-за отъезда противоречивой, на взгляд некоторых, звезды.

К слову, в Сети возвращение Козловского никого не обрадовало. Пользователи подметили, что устали от такого количества внимания, что уделяет пресса Даниле, и предпочли бы, чтобы его имя кануло в Лету.

“Метания Данилы”, “Его в дверь, а он в окно. Кушать очень хочется”, “Иуда! Все скачет туда-сюда!”, “Денег не хватило, чтобы отдохнуть до конца года, сейчас накопит и всех пошлет”, – прошлись критики по внезапно вернувшемуся Даниле Козловскому.


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