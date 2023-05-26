 

Моргенштерн* оскорбил тучных людей

26.05.2023, 20:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Философия бодипозитива, которая стала неимоверно популярна в последние несколько лет, собирает вокруг себя тех, кто признается в любви собственному телу и не изводит себя из-за лишнего килограмма. Однако не все поддерживают это движение. Против него, в том числе, выступает и рэпер Моргенштерн*.

Став гостем YouTube-шоу Bugatti Podcast, иноагент Алишер оскорбил тучных людей. Исполнитель заявил о том, что такие люди ленивы и просто ищут себе оправдание. Даже при проблемах со здоровьем, уверен он, можно работать над собой и приблизить свою фигуру к идеальной.

Более того, считает Моргенштерн*, человек, которому нравится свое отражение в зеркале, находится в шаге от того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Взять, хотя бы, более высокое качество жизни, простоту ухода за собой или банальный подъем по лестнице.

“Я ненавижу жирных людей, терпеть их не могу”, – эмоционально высказался ранее похудевший Алишер Моргенштерн*.

Отметим, что заодно Моргенштерн* раскритиковал и современные рекламные кампании, которые демонстрируют женщин с реальными фигурами или, например, с небритыми подмышками.
Моргенштерну*, как он признался, такая мода не по нраву.

* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / “Через 40 лет”: Гузеева показала нежную встречу с бывшим одногруппником

26.05 / Новая Родина: вскрылась тайная связь Земфиры* и Макаревича*

26.05 / “Метания Данилы”: Козловский вернулся в Россию после открытия МДТ

26.05 / Малиновская заступилась за Чеботину после скандала с Галич

26.05 / Не для слабонервных: фильм Евгения Пригожина “Солнцепек” покажут в Панаме

26.05 / Квартиры по реновации получили 1,2 тысячи жителей района Выхино-Жулебино

26.05 / Патриотично: Лазарев пообещал приехать с туром в новые регионы России

26.05 / Der Spiegel – прогноз негативный — агентство Fitch изменило оценку кредитоспособности США в связи с приближением дефолта

26.05 / WION – на Олимпиаде в Париже будет в 3,5 раза больше сотрудников спецслужб, чем спортсменов

26.05 / В САО девелопер построит и передаст городу два сада и школу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика