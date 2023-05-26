Моргенштерн* оскорбил тучных людей

Философия бодипозитива, которая стала неимоверно популярна в последние несколько лет, собирает вокруг себя тех, кто признается в любви собственному телу и не изводит себя из-за лишнего килограмма. Однако не все поддерживают это движение. Против него, в том числе, выступает и рэпер Моргенштерн*.

Став гостем YouTube-шоу Bugatti Podcast, иноагент Алишер оскорбил тучных людей. Исполнитель заявил о том, что такие люди ленивы и просто ищут себе оправдание. Даже при проблемах со здоровьем, уверен он, можно работать над собой и приблизить свою фигуру к идеальной.

Более того, считает Моргенштерн*, человек, которому нравится свое отражение в зеркале, находится в шаге от того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Взять, хотя бы, более высокое качество жизни, простоту ухода за собой или банальный подъем по лестнице.

“Я ненавижу жирных людей, терпеть их не могу”, – эмоционально высказался ранее похудевший Алишер Моргенштерн*.

Отметим, что заодно Моргенштерн* раскритиковал и современные рекламные кампании, которые демонстрируют женщин с реальными фигурами или, например, с небритыми подмышками.

Моргенштерну*, как он признался, такая мода не по нраву.

* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.