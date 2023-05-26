Сильный, независимый мужчина

Геннадий Тимченко требует снять с него западные санкции и уверяет, что стал миллиардером без помощи Владимира Путина.



Геннадий Тиченко на матче с участием Владимира Путина, 2017 год. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Миллиардер Геннадий Тимченко в начале мая обратился во вторую инстанцию суда Евросоюза с апелляцией, в которой требует снять с него европейские санкции. Защита бизнесмена утверждает, что «тесные связи» с президентом Владимиром Путиным не означают, что он поддерживает СВО. Рассказываем историю человека, которого долгое время считали самым непубличным российским олигархом.

«Да, это мои хорошие знакомые, друзья. Они зарабатывали свои капиталы, некоторые из них, еще до того, как мы были знакомы, например, господин Тимченко, он бизнесом занимался с начала 1990-х годов», — рассказывал президент РФ Владимир Путин на одной из пресс-конференций. Сейчас «хороший знакомый» президента Геннадий Тимченко занимает 7-е место в рейтинге российских миллиардеров, но уверяет, что даже не обсуждает бизнес-вопросы на редких встречах с Путиным.

Тимченко родился в армянском Ленинакане, детство провел в ГДР, где служил его отец, затем в Украине, а высшее образование по специальности инженер-электромеханик получил уже в Ленинграде — в «Военмехе». До 1988 года работал старшим инженером Министерства внешней торговли СССР, потом занял пост заместителя директора внешнеторговой компании «Кинэкс», которое экспортировало нефтепродукты с Киришского НПЗ.

В 1990 году Тимченко начал работать в совместном предприятии «Юралс», к которому перешел экспорт нефтепродуктов завода. Предприятие, по словам одного из его сотрудников, фактически подчинялось КГБ, а санкцию на создание «Юралса» в конце 1989 году якобы дал руководитель управления разведки КГБ СССР Леонид Шебаршин. Сам Тимченко опровергал свою связь со спецслужбами.

Бывший сотрудник «Кинэкса» Дмитрий Скарга рассказывал «Ведомостям», что Тимченко хорошо умел неформально договариваться с покупателями. По воспоминаниям Скарги,

Тимченко часто привозил зарубежных партнеров в Петербург, «показывал город, водил по ресторанам». Главным успехом тогда стало то, что он сумел договориться о сотрудничестве с Exxon и British Petroleum.

В 1991 году Тимченко перешел на работу в финское представительство Urals Finland и переехал в Финляндию, затем получил гражданство этой страны. Там же, в Финляндии, родился его сын.

В 1996 году Тимченко вместе с партнерами выкупил «Кинэкс». Эта фирма впоследствии преобразовалась в компанию Gunvor, которую Тимченко учредил с партнером Турбьёрном Тёрнквистом. Она стала крупнейшим поставщиком российской нефти за рубеж и вошла в первую тройку нефтетрейдеров мира.

Через Gunvor нефть за границу продавали «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», ТНК-ВР и другие. В 2022 году компания поставила на зарубежные рынки 165 млн тонн нефтепродуктов, а выручка компании составила 2,36 млрд долларов.

«Он работал со своими друзьями и коллегами в «Киришинефтеоргсинтез». Когда пошел процесс приватизации, они отделили свою часть, которая занималась экспортом нефти и нефтепродуктов, и сделали частную компанию, — рассказывал об истории «Гунвор» сам Путин. Также, по его словам, бизнес Тимченко строился «абсолютно без всякого участия» Путина. Но при этом у компаний, совладельцем которых становился Тимченко, дела начинали идти в гору.

Как писали «Ведомости», после прихода Тимченко «Новатэк», например, начал продавать «Газпрому» газ вдвое дороже, чем другие независимые производители, причем «Газпром» уступил компании крупных клиентов. «Новатэку» также достались крупные активы, владеющие газовыми месторождениями. Сейчас это вторая после «Газпрома» газовая компания России. Тимченко являлся членом ее совета с 2009 года, а годом позже люксембургский фонд Volga Resources SICAV-SIF S.A., владельцем которого был Тимченко, стал ее вторым по величине акционером с 23% акций (больше только пакет Леонида Михельсона). Среди крупных российских активов Тимченко можно также назвать пакеты акций нефтехимического холдинга «Сибур», перевозчика нефтепродуктов «Трансойл» и якутской угольной компании «Колмар».

Дела после прихода Тимченко в качестве акционера улучшились и у московских строителей. В 2012 году компания АРКС и подрядчик РЖД УСК «Мост» резко нарастили количество господрядов. АРКС увеличила портфель контрактов с 380 млн до 70 млрд рублей, а «Мост», который до прихода нового акционера выиграл конкурсы и тендеры на 2,5 млрд рублей, увеличил портфель госконтрактов до 19 млн рублей.

«Когда структуры, связанные с Тимченко, заявляются на тендеры, чиновники опасаются отдавать контракты своим карманным структурам. Для чиновников это некий сигнал, что придется потесниться», — рассказывал менеджер одной из строительных компаний.

Расширить бизнес удалось и рыбоперерабатывающей компании «Русское море». С появлением в совладельцах Тимченко компания обзавелась собственным флотом. Федеральная антимонопольная служба признала китайскую компанию Pacific Andes (компания заявляла, что контролирует 60% российского рынка минтая) нарушителем законодательства об иностранных инвестициях в стратегические отрасли и обязала продать все российские рыболовецкие активы. Часть из них приобрело «Русское море».

Тимченко был и сооснователем банка «Россия», который называют «банком друзей Путина». В разное время в составе его учредителей были соседи Владимира Путина по кооперативу «Озеро» Владимир Якунин, Андрей и Сергей Фурсенко. Долей в банке владел и на тот момент отец зятя президента Кирилла Шамалова Николай Шамалов.

Тимченко рассказывал, что беседует с президентом только о спорте. Он участвовал в организации дзюдоистского клуба «Явара-Нева», с идеей создания которого к нему обратился Аркадий Ротенберг. По словам Тимченко, Путин лично одобрил название, а затем стал почетным президентом клуба. Тимченко же в мае 2011 года стал президентом и председателем совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА. Это случилось в тот же период, когда Владимир Путин начал публично демонстрировать увлечение хоккеем и стал показываться публике на коньках. Еще через год миллиардер стал председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

С точки зрения бизнеса его привлекает не только российский спорт. В 2013 году Тимченко и братья Ротенберги приобрели 100% акций ледового дворца в Хельсинки Hartwall Arena, а также долю в финском клубе Jokerit.

В 2013 году Тимченко как председатель экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты стал кавалером ордена Почетного легиона за вклад в развитие прочных франко-российских экономических отношений.

А уже через год миллиардер попал под санкции США как член ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, но за день до их введения продал свою долю в нефтетрейдере Gunvor своему партнеру Турбьёрну Тёрнквисту. Сам же еще до введения санкций перебрался из Швейцарии в Россию. В мае бизнесмен объявил о полном переводе своих капиталов в Россию. В июне стало известно, что он избавился от долей в бизнес-терминалах Пулково и Шереметьево, а также от 30% акций компании «Русское море».

Среди нынешних активов бизнесмена есть винодельня — «Усадьба Дивноморское» в Краснодарском крае рядом с имением, ставшим известным как якобы «дворец Путина». Винодельня принадлежит компании «Лазурная ягода», которой, в свою очередь, владеет некоммерческое партнерство «Развитие аграрных инициатив». Его учредителями значились сам Тимченко и Владимир Колбин — сын покойного Петра Колбина, которого называли другом детства Путина. Тимченко также называл Колбина «давним товарищем, со времен детства».

В 2017 году был подписан закон, дающий возможность попавшим под санкции лицам не платить налоги в России. Его называли «законом Тимченко».

Впрочем, предприниматель жертвует средства на российские нужды напрямую. У его семьи три благотворительных фонда. В разгар ковида Тимченко пожертвовал РФ более 1,3 млрд рублей в качестве финансовой помощи для борьбы с распространением COVID-19: на приобретение медицинского оборудования, антисептиков, медицинских изделий для врачей и персонала медучреждений. Кроме того, организовал поддержку некоммерческих организаций, работающих с уязвимыми группами населения.

В 2021 году Геннадий Тимченко оказался в непривычной роли: в ноябре он лично пришел на закрытый судебный процесс по делу братьев Магомедовых и выступил поручителем за одного из братьев — Магомеда, бывшего члена Совета Федерации. Тимченко пришлось ждать четыре часа, пока его впустили в зал судебных заседаний и выслушали. Он просил суд изменить под его поручительство меру пресечения для Магомедова на не связанную с лишением свободы. Суд поручительство Тимченко не принял.

В феврале 2022 года против Геннадия Тимченко были введены новые санкции, на этот раз со стороны ЕС и Великобритании. Ему пришлось выйти из составов советов директоров «Сибура» и «Новатэка». Миллиардеру запретили въезд в страны ЕС и заморозили его активы. В марте в порту Сан-Ремо власти Италии арестовали яхту Lena, владельцем которой СМИ называли Геннадия Тимченко. В апреле руководство Финляндии арестовало его долю в ледовом дворце «Хельсинки холл» в размере 10 млн евро. Осенью бизнесмен и его партнер Роман Ротенберг согласились продать арену.

Тимченко и его супруга обжалуют санкции в Общем суде Евросоюза.

«Правда, что Геннадий Тимченко давно знаком с господином Путиным, но называть его доверенным лицом — это то, что мы оспариваем, поскольку это заявление содержит своего рода обвинение», — говорит его адвокат Стефан Бонифасси.

Также Тимченко обратился в Федеральный суд Швейцарии с требованием отменить заморозку его счетов в швейцарских банках. И собирается добиться выплаты компенсации за попадание в санкционные списки в размере 1 млн евро. Тимченко считает, что при принятии решения в ЕС нарушили несколько законов: право на эффективную судебную защиту и обязанность изложить причины решения, принцип соразмерности и основных прав.

Владимир Прокушев,

корреспондент отдела расследований

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