 

Zа Vойну: В тисках голода

26.05.2023, 19:50, Разное
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В тисках голода

В начале девяностых Дом военной книги ещё был добрым книжным магазином, а не скоплением кафе и ресторанов. На первом этаже там был магазин масштабных моделей. Помню свой шок, когда я увидел десятки разных моделей немецкой бронетехники в песчаном камуфляже. И фигурки в 35 масштабе. Спасибо большое компании «Звезда», которая выпустила противовес в виде бойцов и техники РККА. Но нацистская тема всё равно казалась очень крутой – пятнистый камуфляж, эмблемы дивизий, личные эмблемы экипажей, именные танки…

Я знал чуть ли не наизусть нумерацию немецких танковых дивизий Вермахта и СС. Это было подлинное очарование униформой, геральдикой, техникой нацистской Германии.

В этом же отделе можно было купить книги по военной истории. Как-то раз среди красочных книг по униформе СС я увидел серенькую книгу формата А4 – «В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах НКВД и документах немецкой разведки».

После прочтения этой книги очарование Вермахтом и СС начало быстро сходить на нет. Спасибо большое профессору Н.А. Ломагину, который эту книгу опубликовал.

Но у многих очарование нацизмом так и не прошло. В том числе и в России. Отсюда и реакция на недавнюю публикацию «Плана Голода»: не может быть, чтобы они такое замышляли! Это же европейцы! Они же хорошие!

НЕТ.

Тридцать лет российское государство старательно не акцентировало внимание на преступлениях европейских нацистов. Воспитано поколение, которое абсолютно не знает про сожжённые деревни и 17 миллионов убитых мирных жителей.

Российское государство делало всё это в надежде, что это поможет примирению и Россию примут в Европу.

НЕТ.

(с) Баир Иринчеев

Источник: Colonel Cassad


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