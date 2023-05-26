 

Десять вариантов стрижки пикси, которые подойдут женщинам старше 60

26.05.2023, 19:20, Разное
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Пикси может стать лучшей стрижкой для женщин старше 60 лет, которые хотят выглядеть стильно и не тратить много времени на укладку. Главное – выбрать стиль, который будет соответствовать форме лица и хорошо сочетаться с формой и цветом оправы для очков. Вот 10 вариантов модной стрижки, которые могут взять на заметку дамы элегантного возраста.

Короткая пикси с воздушной челкой (главное фото)

Это идеальный вариант для женщин, желающих найти легкую стрижку, которую легко укладывать по утрам.

Короткая пикси со светлыми прядями

Для женщин за 60 хорошо подойдет стрижка с мягкой челкой. Такая прическа придает женственности даме, а также подчеркивает глаза и обрамляет очки в самом выгодном свете. Следует попросить мастера создать мягкую текстурированную линию роста волос вокруг ушей и у затылка.

Пикси-боб со слоями на макушке

Такая стрижка понравится женщинам, которым нравятся серые цвета. Пикси-боб со слоями на макушке легко укладывать по утрам.

Короткая стрижка для тонких волос

Короткая серая пикси хорошо подходит для тонких волос. Она имеет немало преимуществ: дает объем, делает волосы визуально гуще, прическа кажется легкой.

Многослойная длинная пикси с челкой

Если вы ищете новую стрижку, попробуйте сделать такой вариант. Она выглядит шикарно и отлично подходит для женщин старше 60 лет в очках.

Серебристая пикси с челкой-бахромой для тонких волос

Эта стрижка позволяет добавить прическе текстуры. Она отличается коротким боками и длинным верхом. Для смягчения образа можно сделать более длинную челку.

Объемная стрижка

Объемная короткая пикси идеально подходит для седых волос. Стильная многослойная стрижка придает волосам форму и объем при укладке. С помощью круглой щетки следует создать объемную волну. Закрепить прическу помадой или пастой для волос.

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Пикси с тонкими слоями

Чтобы получить утонченную текстурированную стрижку, попробуйте сделать многослойную пикси. Этот вариант универсален, так как позволяет варьировать длину около ушей, вокруг глаз и на затылке. Женщины за 60 в очках могут попробовать сделать мягкую челку, которая доходит до бровей.

Белая пикси с зачесанной челкой

Важными элементами стильной прически являются объем и форма. Особенно это актуально для истонченных волос, с которыми приходится сталкиваться многим дамам за 60. Есть немало стилей, которые помогут справиться с этой проблемой, например белая пикси с зачесанной челкой.

Серая пикси

Если у вас редеющие волосы или вы ищете гладкую прическу, эта серая пикси для вас. Такая прическа всегда популярна, так как выглядит очень стильно.


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