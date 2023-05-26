Десять вариантов стрижки пикси, которые подойдут женщинам старше 60
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Пикси может стать лучшей стрижкой для женщин старше 60 лет, которые хотят выглядеть стильно и не тратить много времени на укладку. Главное – выбрать стиль, который будет соответствовать форме лица и хорошо сочетаться с формой и цветом оправы для очков. Вот 10 вариантов модной стрижки, которые могут взять на заметку дамы элегантного возраста.
Короткая пикси с воздушной челкой (главное фото)
Это идеальный вариант для женщин, желающих найти легкую стрижку, которую легко укладывать по утрам.
Короткая пикси со светлыми прядями
Для женщин за 60 хорошо подойдет стрижка с мягкой челкой. Такая прическа придает женственности даме, а также подчеркивает глаза и обрамляет очки в самом выгодном свете. Следует попросить мастера создать мягкую текстурированную линию роста волос вокруг ушей и у затылка.
Пикси-боб со слоями на макушке
Такая стрижка понравится женщинам, которым нравятся серые цвета. Пикси-боб со слоями на макушке легко укладывать по утрам.
Короткая стрижка для тонких волос
Короткая серая пикси хорошо подходит для тонких волос. Она имеет немало преимуществ: дает объем, делает волосы визуально гуще, прическа кажется легкой.
Многослойная длинная пикси с челкой
Если вы ищете новую стрижку, попробуйте сделать такой вариант. Она выглядит шикарно и отлично подходит для женщин старше 60 лет в очках.
Серебристая пикси с челкой-бахромой для тонких волос
Эта стрижка позволяет добавить прическе текстуры. Она отличается коротким боками и длинным верхом. Для смягчения образа можно сделать более длинную челку.
Объемная стрижка
Объемная короткая пикси идеально подходит для седых волос. Стильная многослойная стрижка придает волосам форму и объем при укладке. С помощью круглой щетки следует создать объемную волну. Закрепить прическу помадой или пастой для волос.
Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания
Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь
Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)
Пикси с тонкими слоями
Чтобы получить утонченную текстурированную стрижку, попробуйте сделать многослойную пикси. Этот вариант универсален, так как позволяет варьировать длину около ушей, вокруг глаз и на затылке. Женщины за 60 в очках могут попробовать сделать мягкую челку, которая доходит до бровей.
Белая пикси с зачесанной челкой
Важными элементами стильной прически являются объем и форма. Особенно это актуально для истонченных волос, с которыми приходится сталкиваться многим дамам за 60. Есть немало стилей, которые помогут справиться с этой проблемой, например белая пикси с зачесанной челкой.
Серая пикси
Если у вас редеющие волосы или вы ищете гладкую прическу, эта серая пикси для вас. Такая прическа всегда популярна, так как выглядит очень стильно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет