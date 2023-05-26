В стиле ретро, нео-панк и спорт-шик: идеи повседневного образа для девочек-подростков

Повседневная одежда для девочек-подростков должна соответствовать двум основным требованиям. Во-первых, она, конечно же, должна быть модной и эффектной. Во-вторых, наряд непременно должен быть комфортным, ведь юные девочки очень активны. Обратите внимание на несколько идей удачных образов.

Стиль эмо

Сочетайте топы со школьной мини-юбкой черного цвета и подчеркните талию широким поясом. Завершите образ черными носками до колен и школьными туфлями на плоской подошве со шнуровкой.

Нео-панк

Для первого наряда начните с облегающего черного джемпера с высоким воротом и облегающего пояса из искусственной кожи с регулируемыми бретелями. Что касается второго наряда, начните с черной куртки-бомбера и черной хлопковой плиссированной мини-юбки для создания кокетливой и игривой атмосферы.

В стиле E-girl

Футболку-оверсайз можно носить как платье, если совместить ее с черной водолазкой с блинным рукавом. Подпоясайте талию кожаным ремнем с цепочками и квадратной пряжкой, чтобы создать визуально эффектный ансамбль, придающий нотку ретро-моды.

Тотал-блек

Продемонстрируйте современный стиль, сделав упор на черную одежду. Это может быть толстовка с рисунками в сочетании с мини-юбкой такого же цвета.

Зажигательный лук

Добавьте тепла, скомбинировав объемную черную рубашку в уличном стиле с ярким огненным принтом и и укороченный топ. Дополните образ брюками карго с высокой посадкой и широким поясом. Добавьте массивные черные ботинки и широкополую шляпу в стиле хип-хоп 80-х годов.

Футуристичный стиль

Возьмите за основу образа черно-белый укороченный топ с объемными рукавами и подолом на завязках. Сочетайте с брюками-карго с манжетами на щиколотках. Для придания практичности дополните цепочкой и удобными кроссовками.

Спортивный шик

Комбинезоны в мужском стиле смотрятся весьма стильно и непринужденно. Сочетайте их с майками на резинке для создания спортивного стиля. Дополните образ оригинальным поясом и классическими ботильонами.

Классика

Создайте классический академический образ на основе короткого кардигана, надетого поверх облегающей черной водолазки. Сочетайте с широкими джинсами с потертостями. Дополните элегантный ансамбль грубыми армейскими ботинками.

Ретро-стиль

Футболка-оверсайз с принтом – один из самых популярных элементов подростковой одежды во все времена. Дополните парой узких штанов или шортов поверх чулок в сеточку. Сочетайте их с черными кожаными боевыми ботинками для создания классического образа.

Готический стиль

Начните с белой рубашки на пуговицах с заостренным воротником и черной хлопковой толстовки. Сочетайте такой верх с простой плиссированной мини-юбкой и подчеркните талию широким кожаным поясом. Для придания нотки таинственности дополните наряд ботильонами на шнуровке в армейском стиле и черными носками до колена.