 

Служба безопасности Сбербанка объявила об уходе из России

26.05.2023, 19:13, Разное
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Директор Службы безопасности Сбербанка Сергей Камеров
объявил об уходе компании из России и полном прекращении всякого взаимодействия
с её гражданами. Компания продолжит работать на территории Украины, Молдавии,
Польши, Литвы и Румынии.

С 1 июня звонки от Службы безопасности перестанут поступать
россиянам, объяснил глава компании. В случае попытки несанкционированного
доступа к их средствам на счетах и картах россияне должны будут сами решать
свои проблемы. Сотрудники фирмы более не будут помогать им перевести деньги на
безопасные счета, а также релоцирует сотрудников, работающих в России, в другие
страны.

Глава группы «Сбер» Герман Греф прокомментировал уход компании, заявив,
что эту нишу займут частные организации, в том числе состоящие из бывших
заключённых, поскольку «свято место пусть не бывает».

«Конечно, наши граждане уже привыкли к звонкам от Службы
безопасности Сбербанка, – признаёт Греф. – Однако россияне научились
справляться с уходом крупных бизнесов из страны. Лично я уже давно привык
обедать во «Вкусно – и точка», а не «Макдональдсе», и ничего, разницу не особо
чувствую. Точно так же частная инициатива должна вступить в игру и здесь.
Уверен, скоро частники заменят нашу службу безопасности, и звонков от них
станет только больше».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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