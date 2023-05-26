Служба безопасности Сбербанка объявила об уходе из России

Директор Службы безопасности Сбербанка Сергей Камеров

объявил об уходе компании из России и полном прекращении всякого взаимодействия

с её гражданами. Компания продолжит работать на территории Украины, Молдавии,

Польши, Литвы и Румынии.

С 1 июня звонки от Службы безопасности перестанут поступать

россиянам, объяснил глава компании. В случае попытки несанкционированного

доступа к их средствам на счетах и картах россияне должны будут сами решать

свои проблемы. Сотрудники фирмы более не будут помогать им перевести деньги на

безопасные счета, а также релоцирует сотрудников, работающих в России, в другие

страны.

Глава группы «Сбер» Герман Греф прокомментировал уход компании, заявив,

что эту нишу займут частные организации, в том числе состоящие из бывших

заключённых, поскольку «свято место пусть не бывает».

«Конечно, наши граждане уже привыкли к звонкам от Службы

безопасности Сбербанка, – признаёт Греф. – Однако россияне научились

справляться с уходом крупных бизнесов из страны. Лично я уже давно привык

обедать во «Вкусно – и точка», а не «Макдональдсе», и ничего, разницу не особо

чувствую. Точно так же частная инициатива должна вступить в игру и здесь.

Уверен, скоро частники заменят нашу службу безопасности, и звонков от них

станет только больше».

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