 

Малиновская заступилась за Чеботину после скандала с Галич

26.05.2023, 18:58, Новости дня
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Пару недель назад блогер пожаловалась в социальных сетях, что один из героев подвел ее на съемках шоу “1-11”. Звезда, с которой Ида Галич договорилась, просто не явилась на съемочную площадку и подвела не только команду блогера, но и детей. Дело в том, что в ютуб-программе Галич снимаются школьники, а организовать подобное мероприятие очень непросто.

Почти сразу же стало известно, что “прокинула” подружку Люся Чеботина. Но менеджер исполнительницы хита “Солнце Монако” заявил, якобы с Идой Галич не было никаких договоренностей, она просто попросила артистку “выручить”, и вообще, его подопечная заранее предупредила, что участвовать не сможет.

Увы, скандал уже было не остановить – в Сети народ песочил Люсю Чеботину, а та просто пропала. Появившись через два дня, певица заявила, что Ида Галич организовала против нее травлю, и это не по-дружески.

Маша Малиновская в беседе с Пятым каналом встала на защиту Люси Чеботиной, отметив, что девушка вряд ли хотела, чтобы все вышло именно так. По словам телеведущей, певица никого не убила и не ограбила, плюс причина ее поведения до сих по не известна – мало ли что.

“Она — молодая девчонка. Это связано исключительно с возрастом”, – сказала Малиновская.


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