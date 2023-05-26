 

Греф: В Китае малый и средний бизнес составляет 60-70% ВВП, в то время как в России – только 20%

26.05.2023, 18:35, Разное
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Герман Греф, глава Сбербанка России, назвал 20%-ную долю малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП страны “позорной” и “заколдованной”. По его словам, российские бизнесмены должны быть более активными в изменении сложившейся ситуации.

“Я считаю, что 20% от ВВП – это позорно. Корпорациям малого и среднего бизнеса я хотел бы посоветовать быть более активными. Проявляйте инициативу”, – заявил он. на форуме, организованном организацией “Опора России” (цитата по РБК).

Он отметил, что доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте Китая составляет 60-70%. В США, Финляндии и Италии этот показатель составляет около 60%. По словам Грефа, в РФ доля малого и среднего бизнеса в течение последних четырех лет составляет 20%.Ранее Росстат сообщал, что в 2021 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП РФ составит 20,3%. Подробные данные о структуре ВВП в 2022 году еще не опубликованы.


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