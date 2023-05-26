Носим поверх блейзера или с мини-юбкой: стильный и функциональный летний тренд – сумочки на ремне

Летний тренд на сумки на ремне – одновременно стильный и функциональный. Если вы не знаете, с какой одеждой лучше всего сочетать этот аксессуар, посмотрите на него как на любую другую сумку. Учитывайте его размер и пропорции одежды. Играйте с такими материалами, как кожа, хлопок и деним, и не бойтесь ярких цветов. Так вы сможете взять сумочку на ремне не только на дневное мероприятие, но и на вечернее.

Сочетайте ее с облегающим платьем

К облегающему платью выбирайте кожаную сумку на ремне, которую можно носить вокруг талии, чтобы подчеркнуть ее. Если сумку спустить на бедра, это может нарушить пропорции. А если разместить аксессуар ближе к груди, это сделает образ небрежным. Чтобы придать ему элегантности, дополните его туфлями на каблуках.

Со свободным силуэтом

Струящееся платье может сочетаться с повседневной сумкой, имеющей простую форму. К такому наряду подойдут кроссовки, если сумка не маленького размера. Со свободным платьем этот аксессуар носят либо в руке, либо на плече, но не на талии и не на бедрах.

С мини-юбкой

Сочетайте мини-юбку с объемным топом или с толстовкой и подчеркните талию с помощью сумки на ремне, чтобы придать силуэту объема. Лучше, чтобы это был аксессуар из кожи, так образ будет более стильным. К этому аутфиту, в зависимости от эстетических предпочтений, надевают кроссовки или открытые босоножки.

С блейзером

Со строгим облегающим блейзером носите сумку на ремне поверх него, поперек груди. Для создания оригинального аутфита, наденьте короткий низ (юбку или шорты), кроссовки или туфли-лодочки с заостренным носком. В сочетании с блейзером оверсайз сумку размещают внутри него, на поясе.

С брючным костюмом

Чтобы брючный костюм выглядел интереснее и немного менее официально, поместите сумку на талии. Каблуки и изысканные аксессуары сделают вас более элегантной, а кроссовки, массивные серьги и браслеты создадут более раскрепощенный образ.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

С нейтральными цветами

Сделайте яркую сумку на ремне главным акцентов в вашем наряде, сочетая ее с одеждой нейтральных цветов. Сапоги или лодочки на каблуке придадут образу элегантность, а кроссовки или кожаные шлепанцы будут хорошим повседневным выбором для теплой погоды.

С одеждой оверсайз

С одеждой большого размера нужно сочетать сумку также большого размера, чтобы она не потерялась на общем фоне. Подчеркните с ее помощью талию, разместив на поясе. Другие аксессуары и обувь также должны быть массивными.

С повседневным нарядом

Вы можете придать изюминку повседневному образу, дополнив его микросумкой на ремне, разместив ее на талии или на бедрах. Чтобы усилить впечатление, подберите смелую обувь и эффектные серьги или головной убор.

С джинсами и майкой

Весьма эффектный современный образ можно создать с джинсами и майкой, разместив сумку на ремне поперек груди или надев ее на одно плечо, как рюкзак. Обувь может быть как на высоком каблуке, так и на низком.