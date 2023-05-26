Татуировки для дочки и мамы: самые модные символы и дизайны весенне-летнего сезона

Связь между матерью и дочерью неразрывна. Тем не менее, может возникнуть желание подчеркнуть и закрепить ее маленькой деталью – парной татуировкой. Обратите внимание на удачные идеи дизайнов тату для мамы и дочки на 2023 год.

Объятия

Обратите внимание на утонченный изящный символ, олицетворяющий объятия. Тонкие линии, сплетенные в узел, символизируют прочную духовную связь и бесконечную любовь. Ценность такого символичного вида татуировки в том, что вы можете запросто нарисовать эскиз самостоятельно, и у вас получится уникальное изображение, которого не будет больше ни у кого.

Цветочный браслет

Нежный цветочный браслет – очень красивая и романтичная идея, которая идеально подойдет, чтобы подчеркнуть связь между матерью и дочерью. К тому же это просто красиво. Такой рисунок на руке может послужить за дополнительный аксессуар. Для вас татуировка будет иметь глубокий смысл, а окружающие будут просто смотреть с восхищением.

Знаки зодиака

Если вы ищете что-то утонченное и изящное, но в то же время глубокомысленное, обратите внимание на астрономическую тематику. Например, можно изобразить на предплечьях или других участках тела свои знаки зодиака. Это может быть как реальное изображение созвездий, так и стилизованное их прочтение.

Олениха и олененок

Такая татуировка вызывает ассоциации с мультфильмом “Бемби”. Эти нежные образы просто идеально подходят маме и дочери, потому что символизируют трепетную любовь. В принципе, можно использовать образы любых мультипликационных персонажей, которые ассоциируются у вас с семейной любовью.

Любящие сердца

Парные сердца символизируют любовь матери и дочери. Этот простой и достаточно примитивный символ, который можно разнообразить на свое усмотрение. Добавьте мелких деталей, чтобы делать дизайн более оригинальным и утонченным.

Цветное изображение

Если вы хотите увековечить свою любовь к матери или дочери чем-то особенным, обратите внимание на реалистичные цветные татуировки. Сюжет может быть любым, какой вам нравится, какой имеет для вас смысл. В качестве универсального варианта можете рассмотреть пышные цветы с нежными бабочками.

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Веточки лаванды

Лаванда символизирует трепетную любовь и взаимную привязанность. Пара скрещенных веточек отлично иллюстрирует прочную связь между мамой и дочкой. Кроме того, этот мотив на данный момент очень модный, поэтому ваша татуировка будет смотреться очень стильно и актуально.

Любовь – это…

Помните всеми любимые жвачки с романтическими вкладышами “Любовь – это…”? Это вполне неплохая идея для парной татуировки. Важно лишь вспомнить какой-то особенный момент и создать на его основе соответствующую иллюстрацию, глядя на которую, вы будете думать о самом близком и дорогом человеке.

Солнце и Луна

Эти два небесных тела неразрывно связаны друг с другом, постоянно находятся вместе. Прямо как мама с дочерью. Это просто идеальная идея для парной татуировки, которая олицетворяет неразрывную связь. Эти татуировки интересны еще и тем, что они немного отличаются друг от друга, у каждого рисунка есть своя изюминка.