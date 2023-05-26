Все, кто мне не нравится – правые популисты: в сеть слили методичку Союза независимых СМИ ЕС

В сети опубликован документ «Обязательные методические рекомендации. Издание VI», выпущенный Союзом независимых СМИ ЕС (ранее эта организация называлась Союз журналистов Европы). В нём специалисты европейского Главлита – главного управления цензуры в литературе и прессе – объясняют, какие нюансы информационной коррекции необходимо воплощать в текстах и сюжетах.

Согласно методичке, любые политические силы или медийные личности, высказывания которых «вызывают дискомфорт и/или противоречат настоящим рекомендациям», должны быть объявлены «правыми популистами». Собственная позиция журналиста должна всегда находиться в «однозначном противоречии с правопопулистской риторикой» – например, не следует освещать события, которые могут вызвать ненависть к уязвимым группам.

«Уместное число публикаций о правонарушении, совершённом мигрантом – ноль. Уместное число публикаций о преступлении, в котором главный подозреваемый принадлежит к угнетающей группе (европеец, мужчина) – столько, сколько журналист или его начальство считают нужным, но не менее одного. Борьба за диктатуру прогресса не останавливается ни на минуту», – говорится в документе.

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