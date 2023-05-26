Квартиры по реновации получили 1,2 тысячи жителей района Выхино-Жулебино

Район является лидером по числу участников программы, заключивших договоры на квартиры в новом жилье в 2023 году. Город предложил москвичам равнозначные квартиры в доме на улице Академика Скрябина, сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

“Более 1,2 тысячи человек из 11 старых домов стали правообладателями новых квартир на юго-востоке столицы”, – уточнил он.

В районе Выхино-Жулебино программа реновации выполнена на 70%. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что из 11 старых домов переселение начали жители восьми. Всего в Выхино-Жулебине предстоит демонтировать 60 ветхих зданий. В них живет 14,7 тысячи москвичей.

Второе место по числу новоселов занимает район Измайлово. На третьем месте находится Бескудниковский район. Жилье получили более тысячи местных жителей.

Набирает темпы переселение в Бабушкинском районе. Там обладателями квартир в новостройках стали 859 человек. В Нагорном новоселье отпраздновали 779 переселенцев.

В столице ввели в эксплуатацию 249 домов по программе реновации общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Построена 61 тысяча квартир. Новостройки расположены во всех административных округах.

Больше всего новых домов ввели в эксплуатацию в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) – 37. На севере города построили 35 домов, на северо-востоке – 33.

Первый этап реновации завершится к 2025 году. Под заселение передали уже 228 домов. На стадии проектирования и строительства находится 400 новостроек.

Программу переселения москвичей из ветхого жилья утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов – это 350 тысяч квартир, в которых живет почти миллион человек.

Москвичи получают просторные квартиры с полной отделкой комфорт-класса. Их площадь примерно на 30% больше, чем в старом фонде. Жилье для переселенцев оборудовано необходимой сантехникой, электрической плитой, в окнах установлены современные стеклопакеты.

Новостройки возводят рядом со старым жилым фондам – участникам программы не придется менять район. Люди сохраняют привычный образ жизни и пользуются теми же социальными объектами, станциями метро, магазинами и местами отдыха.