 

Патриотично: Лазарев пообещал приехать с туром в новые регионы России

26.05.2023, 17:40, Новости дня
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“Сегодня свое лето я не могу представить без гастролей, – улыбается Лазарев. – Они у меня проходят круглогодично, но летом добавляют концерты по Черноморскому побережью”.

1 августа Сергей Лазарев выступает в Сочи, а 3 августа в – в Анапе. А вот городов Крыма на официальном сайте певца в Афише пока нет. В последний на сегодняшний день раз певец выступал в Ялте в августе 2021 года.

Зато на вопрос, собирается ли он приехать с гастролями в новые регионы, певец уверенно ответил: “Всегда!” В последний раз он выступал на “Донбасс-Арене” в Донецке в сентября 2011 года в сборном концерте “Золотые хиты”.

Напомним, четыре новые региона – Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области – были включены в перечень регионов Российской Федерации 30 сентября прошлого года. А 2 октября Конституционный суд счел подписанные о вхождении акты соответствующими Основному Закону государства. Население нашей страны таким образом увеличилось почти на 6,2 млн человек, а площадь выросла более чем на 100 тысяч квадратных километров.


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