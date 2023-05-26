 

Строков, диетолог и эксперт по алкоголю, рассказывает о самых калорийных алкогольных напитках

26.05.2023, 17:19, Разное
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Алкогольные напитки не только обеспечивают организм калориями, но и препятствуют способности преобразовывать энергию из углеводов, жиров и белков. Кроме того, они усиливают желание съесть больше пищи.

Калорийность напитка может быть выше или ниже в зависимости от содержания алкоголя и сахара. С точки зрения калорийности лучше всего работают спритцеры, поскольку в них вода сочетается с алкоголем. Грамм алкоголя содержит почти 7 килокалорий, но не содержит питательных веществ, полезных для организма. “Углеводы, белки и жиры дают организму всего 4 килокалории на грамм”, – пояснил МедикФоруму диетолог Игорь Строков.

Количество калорий увеличивается в зависимости от содержания алкоголя и сахара. В принципе, нет ничего неправильного в том, чтобы избегать высокопробного алкоголя из-за его калорийности. Как правило, крепкий алкоголь пьют меньше людей, чем менее калорийные напитки, такие как пиво или вино.

Крепкий шнапс, ликеры и другие алкогольные напитки содержат наибольшее количество калорий. В каждых 100 г содержится от 200 до 500 килокалорий. Все дело в пропорции: от того, сколько алкоголя вы употребляете, зависит расход калорий.

Энергия, потребляемая людьми, выпивающими 20 миллилитров (43 килокалории), намного ниже, чем у тех, кто потребляет бокал (80 килокалорий) или даже 0,3 пива (более 130 килокалорий).Красное вино является хорошим балансом для белого: 65 калорий на 100 мл, в то время как в сухом вине их 69. Естественно, вы съедите меньше калорий, если выберете сухое, менее сладкое и приторное вино. Некоторые прекрасные образцы уже содержат 100 килокалорий на 100 миллилитров.

Смешанные кока-кольные напитки – настоящий враг. В этих напитках много сахара и калорий. Коктейли и лонг-дринки также могут быть подслащены, в зависимости от рецепта, ликерами, сливками и другими калориями. Например, пина колада уже содержит 550 калорий.


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