Путин похвалил отечественных предпринимателей

Владимир Путин, президент России, заявил, что большинство бизнесменов в РФ своими действиями доказали, что они заинтересованы в Российской Федерации. Они также намерены наращивать производство. Об этом пишет ТАСС.

Путин заявил на встрече участников “Деловой России”, что “подавляющее большинство российских бизнесменов своими действиями убедительно показали, что их интересы связаны с Россией”.

По его словам, эти бизнесмены планируют наращивать производство в стране и приобретать активы.

Антон Силуанов, глава Министерства финансов России, ранее назвал вклад бизнеса в бюджет справедливым. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, также призвала бизнесменов инвестировать в Россию по принципу: “Все для дома и все для семьи”. Она отметила, что бизнес-сообщество играет решающую роль в стимулировании новых научных исследований.