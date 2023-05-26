Платья макси в стиле бохо и футболки-оверсайз: одежда для стильных женщин, ухаживающих за своими малышами

Уход за ребенком отнимает немало сил и энергии. Вот, почему у женщин редко остается время на то, чтобы привести себя в порядок. К счастью, есть возможности выглядеть стильно и привлекательно за счет правильно подобранной одежды. Вдохновляемся идеями эффектных луков.

Пижамные комплекты

Рекомендуется отдавать предпочтение изделиям из натуральных тканей вместо синтетических. Прекрасно подойдут хлопок, лен, шелк, ведь все эти материалы дышащие, хорошо вентилируемые, поэтому в них не жарко в теплую погоду и не холодно в прохладную. Они также приятны на ощупь в носке.

Присмотритесь к пижамным комплектам, состоящим из рубашек оверсайз и широких свободных штанов на эластичной резинке. Если вам импонирует минимализм и простота, то остановите выбор на монохромном комплекте нейтрального оттенка. Если есть желание презентовать более изысканный лук, тогда рассмотрите комплекты с принтом: например, с анималистичным.

Спортивные костюмы

Сегодня есть возможность выбирать спортивный стиль в одежде и при этом выглядеть изысканно и элегантно. Например, вы можете рассмотреть спортивный костюм из плотного трикотажа в технике тай-дай, то есть с красивыми разводами. Оригинальное решение: приобрести комплект такой же расцветки малышу и потом вместе презентовать единые образы. Обычно так делают во время фотосессий, хотя в повседневной жизни это тоже стоит попрактиковать.

Если есть желание похвастаться стройной фигурой, тогда можете рассмотреть облегающий костюм, состоящий из укороченного верха и леггинсов либо велосипедок. В качестве верха может выступать кроп-топ или спортивный лиф. Эффектнее всего смотрится такая одежда в монохроме. На лето можете присмотреться к вещам ярких цветов, например, оранжевого, желтого, розового и т. д.

Платье в стиле бохо

Платье в стиле бохо — это одежда, не стесняющая движений, отличающаяся этническими принтами. Отдавайте предпочтение такому платью макси для презентации элегантного и изысканного лука. В контексте эстетики бохо очень хорошо смотрятся всевозможные украшения для волос и прически на собранные локоны, что очень удобно как для образа мамочки.

Рубашка или футболка оверсайз

Рубашки или футболки оверсайз также могут быть отдельными самобытными нарядами. Например, вы можете сочетать их с короткими шортами или велосипедками. Но убедитесь в том, что кофта в любом случае длиннее шортов. Обратите внимание на изделия с принтами, чтобы образ получился более креативным и стильным. Помимо анималистичного рисунка, в моде также геометрические и растительные мотивы.

Платье-рубашка

Еще одно хорошее решение — это платье-рубашка. С помощью данного изделия вам не составит труда презентовать женственный и элегантный лук. Отдайте предпочтение изделию пастельного оттенка. Например, персиковые вещи подойдут, чтобы сделать образ мягким, нежным, трогательным. Прическа в виде пучка или хвоста еще больше преобразит лук.

Кимоно

Если вам нравится носить халаты, избегайте тех, которые на пуговицах или на молнии спереди и напоминаю бабушкинский стиль. Отдайте предпочтение халатам по типу кимоно с запахом. Лучше всего брать длинное изделие в пол из тонкого материала.